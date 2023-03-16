Выручка VK выросла на 19,3%

Если сравнивать с результатами, которые компания представила по итогам 2021 г., то выручка VK снизилась на 22,22% (в 2021 г. она составляла 125,7 млрд руб.), а совокупный чистый убыток — на 55% (по итогам 2021 г. он составил 6,486 млрд руб.). Представитель компании пояснил РБК, что из-за требований отчетности МСФО VK не учитывает в показателях 2022 г. выручку My.Games. В сентябре компания анонсировала продажу игрового подразделения за $642 млн партнеру Leta Capital Александру Чачаве.