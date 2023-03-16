Выручка VK выросла на 19,3%
Выручка VK по МСФО по итогам 2022 г. увеличилась до 97,8 млрд руб., что на 19,3% больше, чем в 2021 г. Об этом говорится в отчетности VK за прошлый год.
Основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы. По сравнению с 2021 г. она увеличилась на 29%. Выручка ключевого сегмента «Социальные сети и контентные сервисы» достигла 75,1 млрд руб., что на 22% больше, чем годом ранее.
Основными драйверами стали рост социальной сети «ВКонтакте» и покупка «Яндекс.Новостей» и «Дзена». Уточняется, что выручка «ВКонтакте» в 2022 г. увеличилась на 22%. Кроме того, в IV квартале средняя месячная аудитория соцсети составила рекордные 79,5 млн пользователей.
Самым быстрорастущим сегментом в 2022 г. стали «Технологии для бизнеса» (VK Cloud, коммуникационные сервисы VK WorkSpace), отметили в VK. Его выручка составила 5,8 млрд руб., увеличившись на 83% год к году. Рентабельность сегмента по EBITDA сегмента выросла на 17 п. п. и составила 20% в 2022 г.
Если сравнивать с результатами, которые компания представила по итогам 2021 г., то выручка VK снизилась на 22,22% (в 2021 г. она составляла 125,7 млрд руб.), а совокупный чистый убыток — на 55% (по итогам 2021 г. он составил 6,486 млрд руб.). Представитель компании пояснил РБК, что из-за требований отчетности МСФО VK не учитывает в показателях 2022 г. выручку My.Games. В сентябре компания анонсировала продажу игрового подразделения за $642 млн партнеру Leta Capital Александру Чачаве.
Скорректированная EBITDA компании VK увеличилась на 8,9% год к году до 20 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 20,4%, следует из отчетности. В VK уточнили, что рентабельность в сегментах «Образовательные технологии» и «Технологии для бизнеса» выросла на 15 и 17 п.п относительно 2021 г.
Операционные расходы в 2022 г. составили 83 млрд руб. При этом совокупный убыток сократился на 12,4 млрд руб. — с 15,3 млрд до 2,9 млрд руб. по итогам прошлого года, в том числе за счет реструктуризации и оптимизации активов компании.
VK — одна из крупнейших технологических корпораций в России. Среди активов компании — соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», сервисы «Дзен», «Почта Mail.ru», «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Видео» и др. Кроме того, в феврале VK выкупила образовательную платформу «Учи.ру» за 8,7 млрд руб., а в начале марта приобрела 51% коммуникационного агентства Didenok Team, специализирующегося на работе с блогерами.