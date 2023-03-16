Nokian Tyres получила 285 млн евро за продажу российского бизнеса

Nokian Tyres работала в России с 2005 г. В 2021 г. около 80% шин для легковых автомобилей компании было произведено в России, уточнили в пресс-службе Nokian Tyres. При этом доля продаж продукции компании в России и Азии составляла около 20%. В июне 2022 г. компания объявила об уходе с российского рынка после введения санкций на импорт российских шин в ЕС. Глава концерна Nokian в РФ Андрей Пантюхов заявил, что ограничительные меры сделали «невозможной дальнейшую работу в составе концерна».