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Nokian Tyres получила 285 млн евро за продажу российского бизнеса

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Nokian Tyres получила 285 млн евро (23,05 млрд руб.) за российский шинный бизнес от «Татнефти». Об этом сообщила пресс-служба финской компании.

«Nokian Tyres получила от ПАО «Татнефть» компенсацию в размере 285 млн евро за продажу своего предприятия в России. <...> После прохождения регистрационных формальностей в России сделка будет завершена и деятельность Nokian Tyres в России прекратится», – сказано в сообщении компании. Подробности сделки и ее последствия будут раскрыты в отчете компании за I квартал 2023 г.

Nokian Tyres работала в России с 2005 г. В 2021 г. около 80% шин для легковых автомобилей компании было произведено в России, уточнили в пресс-службе Nokian Tyres. При этом доля продаж продукции компании в России и Азии составляла около 20%. В июне 2022 г. компания объявила об уходе с российского рынка после введения санкций на импорт российских шин в ЕС. Глава концерна Nokian в РФ Андрей Пантюхов заявил, что ограничительные меры сделали «невозможной дальнейшую работу в составе концерна».

О подписании сделки по продаже российского бизнеса «Татнефти» Nokian Tyres сообщила еще в конце октября прошлого года. Тогда финская компания отмечала, что сумма сделки составит около 400 млн евро. Компания получила одобрение на проведение сделки от правительственной комиссии 14 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных