В Amazon сообщили о планах сократить еще 9000 сотрудников

«Поскольку на прошлой неделе мы завершили второй этап нашего операционного плана ("OP2"), я пишу, чтобы сообщить, что в ближайшие несколько недель мы намерены ликвидировать еще около 9000 позиций – в основном в AWS, PXT, рекламном отделе и Twitch», – следует из сообщения Джесси к сотрудникам компании.