В Amazon сообщили о планах сократить еще 9000 сотрудников
Amazon планирует в ближайшее время сократить около 9000 сотрудников, говорится в заявлении генерального директора американской компании Энди Джесси.
«Поскольку на прошлой неделе мы завершили второй этап нашего операционного плана ("OP2"), я пишу, чтобы сообщить, что в ближайшие несколько недель мы намерены ликвидировать еще около 9000 позиций – в основном в AWS, PXT, рекламном отделе и Twitch», – следует из сообщения Джесси к сотрудникам компании.
Зимой текущего года сообщалось, что Amazon сократит более 18 000 сотрудников вместо заявленных в ноябре 2022 г. 10 000. С учетом объявленной сегодня информации в результате общее число сокращенных достигнет 27 000.
«<...> Учитывая нестабильность экономики, в которой мы живем, и неопределенность по поводу ближайшего будущего, мы решили быть более рациональными в наших расходах и численности персонала», – отметил Джесси в своем письме. Гендиректор заверил, что уволенным сотрудникам будет оказана вся необходимая поддержка.
14 марта стало известно, что американская корпорация Meta (запрещена в России и признана экстремистской организацией), которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, уволит еще 10 000 сотрудников. Вместе с тем планируется закрыть около 5000 вакансий, которые сейчас открыты. Уточняется, что Meta приняла такое решение с целью улучшить свои финансовые показатели.
Предполагается, что увольнения пройдут в несколько этапов. В частности, первая волна должна начаться на этой неделе, она затронет отдел рекрутинга в Meta, вторая произойдет в апреле и коснется технических должностей, а третья – в мае и затронет бизнес-роли.