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Бизнес

В Amazon сообщили о планах сократить еще 9000 сотрудников

Ведомости

Amazon планирует в ближайшее время сократить около 9000 сотрудников, говорится в заявлении генерального директора американской компании Энди Джесси.

«Поскольку на прошлой неделе мы завершили второй этап нашего операционного плана ("OP2"), я пишу, чтобы сообщить, что в ближайшие несколько недель мы намерены ликвидировать еще около 9000 позиций – в основном в AWS, PXT, рекламном отделе и Twitch», – следует из сообщения Джесси к сотрудникам компании.

Зимой текущего года сообщалось, что Amazon сократит более 18 000 сотрудников вместо заявленных в ноябре 2022 г. 10 000. С учетом объявленной сегодня информации в результате общее число сокращенных достигнет 27 000.

«<...> Учитывая нестабильность экономики, в которой мы живем, и неопределенность по поводу ближайшего будущего, мы решили быть более рациональными в наших расходах и численности персонала», – отметил Джесси в своем письме. Гендиректор заверил, что уволенным сотрудникам будет оказана вся необходимая поддержка.

14 марта стало известно, что американская корпорация Meta (запрещена в России и признана экстремистской организацией), которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, уволит еще 10 000 сотрудников. Вместе с тем планируется закрыть около 5000 вакансий, которые сейчас открыты. Уточняется, что Meta приняла такое решение с целью улучшить свои финансовые показатели. 

Предполагается, что увольнения пройдут в несколько этапов. В частности, первая волна должна начаться на этой неделе, она затронет отдел рекрутинга в Meta, вторая произойдет в апреле и коснется технических должностей, а третья – в мае и затронет бизнес-роли.

Ранее по теме: Meta уволит еще 10 000 сотрудников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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