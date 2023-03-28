РБК: совладелец группы ПИК может продать ТРЦ Columbus структуре Лилии Ротенберг
По информации издания, сделка находится в завершающей стадии. Подробные условия сделки не уточняются. По оценке руководителя департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэла Казаряна, сумма сделки может составить около 40-45 млрд руб.
ТРЦ сейчас «находится на своем пике», считает глава ритейл-департамента консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько. «Сдан по высоким ставкам аренды, имеет устойчивый сильный трафик, и, что самое главное, у арендаторов там очень высокие обороты», – добавила она, уточнив, что единственным риском при покупке объекта может стать падение арендного дохода.
Columbus был открыт в 2015 г. Его общая площадь составляет 278 000 кв. м, а арендная — 135 000 кв. м. Сейчас Columbus принадлежит компании «Мирс», 100% которой являются собственностью Сергея Гордеева. Он также является основным акционером группы ПИК, ему принадлежит доля в 59,3%.
Уточняется, что «ТПС Недвижимость» принадлежит Лилии Ротенберг, дочери Аркадия Ротенберга, а также трасту семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько. Изначально 33,3% компании принадлежали Аркадию Ротенбергу, но в 2014 г. он попал под санкции и передал эту долю своему сыну Игорю. В 2018 г. последний также попал под санкции и передал треть компании Лилии Ротенберг.