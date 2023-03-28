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РБК: совладелец группы ПИК может продать ТРЦ Columbus структуре Лилии Ротенберг

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Основной владелец девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев договорился с компанией «ТПС Недвижимость», совладельцем которой является Лилия Ротенберг, о продаже торгово-развлекательного центра Columbus на юге Москвы. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

По информации издания, сделка находится в завершающей стадии. Подробные условия сделки не уточняются. По оценке руководителя департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэла Казаряна, сумма сделки может составить около 40-45 млрд руб.

ТРЦ сейчас «находится на своем пике», считает глава ритейл-департамента консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько. «Сдан по высоким ставкам аренды, имеет устойчивый сильный трафик, и, что самое главное, у арендаторов там очень высокие обороты», – добавила она, уточнив, что единственным риском при покупке объекта может стать падение арендного дохода.

Columbus был открыт в 2015 г. Его общая площадь составляет 278 000 кв. м, а арендная — 135 000 кв. м. Сейчас Columbus принадлежит компании «Мирс», 100% которой являются собственностью Сергея Гордеева. Он также является основным акционером группы ПИК, ему принадлежит доля в 59,3%.

Уточняется, что «ТПС Недвижимость» принадлежит Лилии Ротенберг, дочери Аркадия Ротенберга, а также трасту семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько. Изначально 33,3% компании принадлежали Аркадию Ротенбергу, но в 2014 г. он попал под санкции и передал эту долю своему сыну Игорю. В 2018 г. последний также попал под санкции и передал треть компании Лилии Ротенберг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных