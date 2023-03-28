РБК: совладелец группы ПИК может продать ТРЦ Columbus структуре Лилии Ротенберг

Уточняется, что «ТПС Недвижимость» принадлежит Лилии Ротенберг, дочери Аркадия Ротенберга, а также трасту семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько. Изначально 33,3% компании принадлежали Аркадию Ротенбергу, но в 2014 г. он попал под санкции и передал эту долю своему сыну Игорю. В 2018 г. последний также попал под санкции и передал треть компании Лилии Ротенберг.