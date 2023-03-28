«Росатом» планирует к 2030 году войти в топ мировых производителей композитов

Ранее в декабре Лихачев сообщил, что объем поставок «Росатома» за рубеж в 2022 г. преодолел «психологически важный барьер» в $10 млрд руб. Рост за год составил 15%. Он добавил, что даже в условиях санкций портфель зарубежных заказов «Росатома» на десять лет вперед «стабильно держится на уровне $200 млрд».