«Росатом» планирует к 2030 году войти в топ мировых производителей композитов
«Росатом» планирует к 2029-2030 гг. стать одним из мировых лидеров по производству композитов, сообщил журналистам гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
По его словам, «Росатом» будет наращивать свои компетенции по ряду направлений, чтобы достичь своего уровня развития в атомной отрасли.
«Список этих компетенций возглавляют композиты. И именно по этому направлению в том числе мы планируем войти в топ мировых производителей к 2029, к 2030 году», – приводит его слова «Интерфакс».
При этом уже сейчас Россия вошла в четверку мировых лидеров в этой области наряду с США, Японией и Западной Европой, добавил Лихачев.
Ранее в декабре Лихачев сообщил, что объем поставок «Росатома» за рубеж в 2022 г. преодолел «психологически важный барьер» в $10 млрд руб. Рост за год составил 15%. Он добавил, что даже в условиях санкций портфель зарубежных заказов «Росатома» на десять лет вперед «стабильно держится на уровне $200 млрд».
В 2021 г. выручка госкорпорации от экспорта составила $8,9 млрд, увеличившись на 20,3% относительно 2020 г. Также на 14,2% выросла и общая выручка «Росатома» — до 1,45 трлн руб.