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«Росатом» планирует к 2030 году войти в топ мировых производителей композитов

Ведомости

«Росатом» планирует к 2029-2030 гг. стать одним из мировых лидеров по производству композитов, сообщил журналистам гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, «Росатом» будет наращивать свои компетенции по ряду направлений, чтобы достичь своего уровня развития в атомной отрасли.

«Список этих компетенций возглавляют композиты. И именно по этому направлению в том числе мы планируем войти в топ мировых производителей к 2029, к 2030 году», – приводит его слова «Интерфакс».

При этом уже сейчас Россия вошла в четверку мировых лидеров в этой области наряду с США, Японией и Западной Европой, добавил Лихачев.

Ранее в декабре Лихачев сообщил, что объем поставок «Росатома» за рубеж в 2022 г. преодолел «психологически важный барьер» в $10 млрд руб. Рост за год составил 15%. Он добавил, что даже в условиях санкций портфель зарубежных заказов «Росатома» на десять лет вперед «стабильно держится на уровне $200 млрд».

В 2021 г. выручка госкорпорации от экспорта составила $8,9 млрд, увеличившись на 20,3% относительно 2020 г. Также на 14,2% выросла и общая выручка «Росатома» — до 1,45 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных