«Коммерсантъ»: инвестфонд AERE может продать российские активы группе «Рамо-М»

Компания выставила на продажу свои активы в РФ еще до начала военной операции на Украине и ухода в связи с этим иностранных компаний, – в 2017 г. Консультанты, работавшие с AERE, говорили, что она потеряла интерес к этому рынку после кризиса 2014 г., когда рынок коммерческой недвижимости серьезно пострадал из-за падения курса рубля. AERE сообщала в своих отчетах, что планирует сосредоточиться, в частности, на инвестициях в недвижимость Польши.