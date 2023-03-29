«Коммерсантъ»: инвестфонд AERE может продать российские активы группе «Рамо-М»
Инвестиционный фонд Atrium European Real Estate (AERE) может продать свои российские активы владеющей торговыми центрами (ТЦ) «Красная площадь» в Краснодаре группе «Рамо-М». Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
«Рамо-М» может приобрести все семь ТЦ «Парк Хаус», которыми владеет AERE, пишет газета. По словам еще двух собеседников, инвестфонд действительно нашел покупателя, но называть контрагента не стал.
Фонд AERE работает с инвестициями в коммерческую недвижимостью в Восточной Европе. Ей принадлежит более 30 объектов в Чехии, Польше и Словакии. Компания была одним из первых иностранных инвесторов на российском рынке недвижимости. Первую сделку в России она закрыла в 2004 г. Сейчас AERE принадлежит семь торговых комплексов «Парк хаус» в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других регионах. Их общая площадь составляет 420 000 кв. м.
Компания выставила на продажу свои активы в РФ еще до начала военной операции на Украине и ухода в связи с этим иностранных компаний, – в 2017 г. Консультанты, работавшие с AERE, говорили, что она потеряла интерес к этому рынку после кризиса 2014 г., когда рынок коммерческой недвижимости серьезно пострадал из-за падения курса рубля. AERE сообщала в своих отчетах, что планирует сосредоточиться, в частности, на инвестициях в недвижимость Польши.
Переговоры о приобретении ее российских активов вел британский складской девелопер Raven Property Group, а также владелец застройщика «Гранель» Ильшат Нигматуллин, однако сделка с ними так и не состоялась. Летом 2021 г. источник «Ведомостей» рассказал, что сделка по продаже российских активов инвестфонда девелоперу AFI Development Льва Леваева сорвалась, а претендентом тогда стала компания ООО «Ритейл парк 1».
Компания АО «Рамо-М» владеет пятью ТЦ «Красная площадь» общей площадью 405 000 кв. м в Краснодарском крае – Краснодаре, Армавире, Новороссийске, Анапе и Туапсе. В списке «королей российской недвижимости» от Forbes «Рамо-М» находится на 25 месте. В 2021 г. доход от аренды компании Forbes оценил в $65 млн.