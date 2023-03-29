Токаев предложил повысить налоги для крупного и сырьевого бизнеса
Крупные предприятия и экспортирующие сырье компании Казахстана должны платить больше налогов в казну. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время выступления перед новым парламентом.
«Высокодоходные крупные предприятия и экспортирующие сырье компании должны платить в казну больше. Такая практика давно и успешно зарекомендовала себя в мире. И это справедливо», — сказал он.
Представляя свое видение работы нового парламента, Токаев призвал сформировать «справедливую, стабильную и прозрачную налоговую систему». Президент Казахстана пояснил, что следует обеспечить оптимальное распределение национального богатства, высокий уровень экономической активности и точечную поддержку приоритетных отраслей экономики.
Кроме того, заявил Токаев, нужно дифференцировать ставки по корпоративному подоходному налогу (КПН) и налогу на добавленную стоимость (НДС), «которые формируют львиную долю госбюджета». Он также поручил полностью оцифровать налоговую систему.
Парламентские выборы прошли в Казахстане 19 марта. По данным ЦИК, правящая партия «Аманат» получила большинство голосов (53,9%). Голосование проходило по смешанной системе: 69 депутатов избираются по партийным спискам, а 29 — по одномандатным округам, по одному от каждого.
Сегодня, 29 марта, правительство Казахстана, возглавляемое Алиханом Смаиловым, ушло в отставку в связи с избранием нового состава мажилиса. В ходе первого заседания парламента VIII созыва Токаев предложил партии «Аманат» выдвинуть кандидатуру премьер-министра.