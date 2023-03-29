Правительство Казахстана ушло в отставку

Голосование проходило по смешанной системе: 69 депутатов избираются по партийным спискам, а 29 — по одномандатным округам, по одному от каждого. Выборы в мажилис республики проходили досрочно в рамках реформ, которые проводит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 19 января 2023 г. он распустил нижнюю палату парламента и прекратил полномочия маслихатов всех уровней. 29 марта состоялось первое заседание парламента нового созыва.