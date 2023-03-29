Правительство Казахстана ушло в отставку
Правительство Казахстана, возглавляемое Алиханом Смаиловым, ушло в отставку, соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Оно будет исполнять обязанности до утверждения нового состава кабмина.
Указ Токаева вступает в силу со дня подписания документа — 29 марта. Ранее Смаилов пояснил, что в соответствии с новой Конституций после избрания мажилиса кабмин уйдет в отставку. «Кто будет новым премьером, решает президент и новый мажилис парламента», — добавил он.
Согласно действующему законодательству Казахстана, президент республики должен внести на рассмотрение мажилиса кандидатуру премьер-министра после обсуждения с фракциями политических партий в нижней палате. После одобрения депутатов президент назначает премьера, а затем и членов правительства по представлению председателя правительства Казахстана, внесенному после консультаций с мажилисом.
Парламентские выборы прошли в Казахстане 19 марта. По данным ЦИК, правящая партия «Аманат» получила большинство голосов (53,9%). В парламент также прошли партии «Ауыл», Respublica, «Ак жол», Народная партия Казахстана и Общенациональная социал-демократическая партия.
Голосование проходило по смешанной системе: 69 депутатов избираются по партийным спискам, а 29 — по одномандатным округам, по одному от каждого. Выборы в мажилис республики проходили досрочно в рамках реформ, которые проводит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 19 января 2023 г. он распустил нижнюю палату парламента и прекратил полномочия маслихатов всех уровней. 29 марта состоялось первое заседание парламента нового созыва.
«Наши реформы базируются на формуле «сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство», которая лежит в основе нашего государственного устройства», — заявил Токаев во время первой сессии вновь парламента Казахстана VIII созыва.