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Правительство Казахстана ушло в отставку

Ведомости

Правительство Казахстана, возглавляемое Алиханом Смаиловым, ушло в отставку, соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Оно будет исполнять обязанности до утверждения нового состава кабмина.

Указ Токаева вступает в силу со дня подписания документа — 29 марта. Ранее Смаилов пояснил, что в соответствии с новой Конституций после избрания мажилиса кабмин уйдет в отставку. «Кто будет новым премьером, решает президент и новый мажилис парламента», — добавил он.

Согласно действующему законодательству Казахстана, президент республики должен внести на рассмотрение мажилиса кандидатуру премьер-министра после обсуждения с фракциями политических партий в нижней палате. После одобрения депутатов президент назначает премьера, а затем и членов правительства по представлению председателя правительства Казахстана, внесенному после консультаций с мажилисом.

Парламентские выборы прошли в Казахстане 19 марта. По данным ЦИК, правящая партия «Аманат» получила большинство голосов (53,9%). В парламент также прошли партии «Ауыл», Respublica, «Ак жол», Народная партия Казахстана и Общенациональная социал-демократическая партия.

Голосование проходило по смешанной системе: 69 депутатов избираются по партийным спискам, а 29 — по одномандатным округам, по одному от каждого. Выборы в мажилис республики проходили досрочно в рамках реформ, которые проводит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 19 января 2023 г. он распустил нижнюю палату парламента и прекратил полномочия маслихатов всех уровней. 29 марта состоялось первое заседание парламента нового созыва.

«Наши реформы базируются на формуле «сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство», которая лежит в основе нашего государственного устройства», — заявил Токаев во время первой сессии вновь парламента Казахстана VIII созыва.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных