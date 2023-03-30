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Кремль: Путин примет участие в открытии фармацевтических заводов в трех регионах

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил об участии Владимира Путина по видеоконференции в открытии фармацевтических заводов в Санкт-Петербурге, Саранске и Калининграде.

«Сегодня в середине дня где-то после 15.00 Путин примет участие в видеоконференции, в ходе которой будут открыты фармацевтические заводы в трех регионах. Это Санкт-Петербург, Саранск и Калининград», – сообщил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, в видеоконференции примут участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернаторы регионов, в которых открываются заводы, и руководители этих фармацевтических компаний – «Отисфарм Про» в Калининграде, «Биохимик» в Саранске и «Фармсинтез» в Санкт-Петербурге.

Пресс-секретарь отметил, что «фарма очень-очень важная отрасль, которая кстати в нашей стране демонстрирует очень высокий темпы развития».

Ранее о вероятном участии Путина в открытии завода в Калининграде – «Отисфарм Про» – писали «Ведомости» со ссылкой на близкие к администрации президента источники. Компания выбрала Калининградскую область для строительства своего завода, вероятно, из-за режима особой экономической зоны (ОЭЗ). Создавая в регионе рабочие места, резиденты уплачивают страховые взносы по сниженному тарифу в 7,6%. В частности, участники ОЭЗ получают право не платить налог на землю первые пять лет, а налог на имущество – первые шесть лет.

Ранее по теме: Что известно о заводе, который откроет Владимир Путин

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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