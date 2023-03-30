Кремль: Путин примет участие в открытии фармацевтических заводов в трех регионах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил об участии Владимира Путина по видеоконференции в открытии фармацевтических заводов в Санкт-Петербурге, Саранске и Калининграде.
«Сегодня в середине дня где-то после 15.00 Путин примет участие в видеоконференции, в ходе которой будут открыты фармацевтические заводы в трех регионах. Это Санкт-Петербург, Саранск и Калининград», – сообщил пресс-секретарь президента.
По словам Пескова, в видеоконференции примут участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернаторы регионов, в которых открываются заводы, и руководители этих фармацевтических компаний – «Отисфарм Про» в Калининграде, «Биохимик» в Саранске и «Фармсинтез» в Санкт-Петербурге.
Пресс-секретарь отметил, что «фарма очень-очень важная отрасль, которая кстати в нашей стране демонстрирует очень высокий темпы развития».
Ранее о вероятном участии Путина в открытии завода в Калининграде – «Отисфарм Про» – писали «Ведомости» со ссылкой на близкие к администрации президента источники. Компания выбрала Калининградскую область для строительства своего завода, вероятно, из-за режима особой экономической зоны (ОЭЗ). Создавая в регионе рабочие места, резиденты уплачивают страховые взносы по сниженному тарифу в 7,6%. В частности, участники ОЭЗ получают право не платить налог на землю первые пять лет, а налог на имущество – первые шесть лет.