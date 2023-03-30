Кремль: Путин примет участие в открытии фармацевтических заводов в трех регионах

Ранее о вероятном участии Путина в открытии завода в Калининграде – «Отисфарм Про» – писали «Ведомости» со ссылкой на близкие к администрации президента источники. Компания выбрала Калининградскую область для строительства своего завода, вероятно, из-за режима особой экономической зоны (ОЭЗ). Создавая в регионе рабочие места, резиденты уплачивают страховые взносы по сниженному тарифу в 7,6%. В частности, участники ОЭЗ получают право не платить налог на землю первые пять лет, а налог на имущество – первые шесть лет.