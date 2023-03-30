ФПК запустит дополнительные туристические поезда в 2023 году
Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания РЖД) назначит дополнительные туристические поезда для путешествий по России в 2023 г., сообщил генеральный директор компании Владимир Пястолов. Количество таких составов увеличится до 24.
«В прошлом году [было] 17 туристических поездов, мы перевезли более 90 000 пассажиров», – рассказал Пястолов (цитата по ТАСС). Он отметил, что по итогам этого года компания планирует перевезти 101 700 пассажиров туристическими поездами, что на 10% выше 2022 г.
Пястолов добавил, что туристам будет представлен ряд новых маршрутов – например, «Вкус эпохи» и «К виноградникам у моря». «На Таманском полуострове в Краснодарском крае вкладывается огромное количество средств в развитие энотуризма (винного туризма. – Прим. "Ведомостей"). Наша задача – привезти туристов в те локации, которые созданы», – сказал он.
23 марта в РЖД рассказали, что на майские праздники выйдут на маршруты туристические поезда «Жемчужина Кавказа», «Белорусский вояж», «Ко Дню Победы», «В Сибирь», «Серебряный маршрут» и др. Тогда же в компании сообщили, что на наиболее востребованные маршруты в праздники назначат более 800 дополнительных поездов.