ФПК запустит дополнительные туристические поезда в 2023 году

«В прошлом году [было] 17 туристических поездов, мы перевезли более 90 000 пассажиров», – рассказал Пястолов (цитата по ТАСС). Он отметил, что по итогам этого года компания планирует перевезти 101 700 пассажиров туристическими поездами, что на 10% выше 2022 г.