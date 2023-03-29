РЖД ожидают поставки российского аналога «Ласточки» в 2023 году

В сентябре 2022 г. «Ведомости» писали, что РЖД в 2023–2025 гг. закупит у группы «Синара – транспортные машины» (СТМ) «Ласточки» на 67,5 млрд руб. Тогда представитель группы подтвердил информацию о переговорах с РЖД о поставках «Ласточек». «В частности, в 2023 г. планируется к поставке 23 электропоезда пятивагонной комплектации», – рассказали тогда в СТМ.