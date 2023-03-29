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РЖД ожидают поставки российского аналога «Ласточки» в 2023 году

Ведомости

«Российские железные дороги» (РЖД) ожидают поставки полностью российского аналога пассажирского электропоезда «Ласточка» во второй половине 2023 г. Об этом сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров, пишет ТАСС.

«Поставки полностью российского поезда постоянного тока планируются во второй половине текущего года, а поставка двухсистемных поездов на 2025 г.», – рассказал Белозеров на заседании в Совете Федерации.

15 февраля в РЖД сообщили, что рассчитывают получить порядка 880 новых пассажирских вагонов, а до конца года компания планирует увеличить количество вагонов с «детскими купе» до 400 штук.

17 февраля в пресс-службе компании рассказали об ожидании более 600 локомотивов в 2023 г. Заместитель руководителя РЖД Олег Валинский подчеркнул, что компания проделала «большую работу по импортозамещению». По оценкам РЖД, было внесено более 1200 изменений в конструкцию локомотивов путем замены ряда элементов на аналоги, которые «не уступают по техническим характеристикам».

В сентябре 2022 г. «Ведомости» писали, что РЖД в 2023–2025 гг. закупит у группы «Синара – транспортные машины» (СТМ) «Ласточки» на 67,5 млрд руб. Тогда представитель группы подтвердил информацию о переговорах с РЖД о поставках «Ласточек».  «В частности, в 2023 г. планируется к поставке 23 электропоезда пятивагонной комплектации», – рассказали тогда в СТМ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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