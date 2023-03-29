РЖД ожидают поставки российского аналога «Ласточки» в 2023 году
«Поставки полностью российского поезда постоянного тока планируются во второй половине текущего года, а поставка двухсистемных поездов на 2025 г.», – рассказал Белозеров на заседании в Совете Федерации.
15 февраля в РЖД сообщили, что рассчитывают получить порядка 880 новых пассажирских вагонов, а до конца года компания планирует увеличить количество вагонов с «детскими купе» до 400 штук.
17 февраля в пресс-службе компании рассказали об ожидании более 600 локомотивов в 2023 г. Заместитель руководителя РЖД Олег Валинский подчеркнул, что компания проделала «большую работу по импортозамещению». По оценкам РЖД, было внесено более 1200 изменений в конструкцию локомотивов путем замены ряда элементов на аналоги, которые «не уступают по техническим характеристикам».
В сентябре 2022 г. «Ведомости» писали, что РЖД в 2023–2025 гг. закупит у группы «Синара – транспортные машины» (СТМ) «Ласточки» на 67,5 млрд руб. Тогда представитель группы подтвердил информацию о переговорах с РЖД о поставках «Ласточек». «В частности, в 2023 г. планируется к поставке 23 электропоезда пятивагонной комплектации», – рассказали тогда в СТМ.