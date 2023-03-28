РЖД планирует открыть представительство в Туркменистане
Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) планирует открыть представительство в столице Туркменистана Ашхабаде. Об этом сообщается в Telegram-канале российской компании.
Уточняется, что президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и глава РЖД Олег Белозеров провели встречу в Ашхабаде, в рамках которой обсудили вопросы сотрудничества в области железнодорожного транспорта.
«Мероприятия программы сотрудничества российских и туркменских железных дорог на 2023–2025 гг. осуществляются строго в срок, в их числе: <...> предстоящее открытие представительств РЖД в Ашхабаде и агентства «Туркмендемирёллары» [ «Туркменские железные дороги»] в Москве», – говорится в сообщении.
Помимо этого в числе мероприятий программы сотрудничества – совместная работа по наращиваю перевозок и логистических сервисов на восточном маршруте МТК «Север – Юг», реализация инфраструктурных проектов в Туркменистане, а также содействие туркменским железным дорогам в продвижении цифровой трансформации и развитии кадрового потенциала.
«Растут объемы железнодорожных грузоперевозок как в двустороннем сообщении, так и транзитом: через Туркменистан по МТК «Север – Юг» в Иран и далее в страны Южной Азии и Персидского залива. По итогам I квартала 2023 г. они составят около 220 000 т, что в два раза превысит аналогичный показатель 2022 г.», – отмечается в сообщении.
В пресс-службе РЖД также рассказали об успешной реализации проекта нового регулярного логистического сервиса – перевозки контейнеров в Иран маршрутными поездами.
В феврале доковидного 2019 г. РЖД перевезли 6,6 млн человек в дальнем следовании, а за первые два месяца того года – 15,2 млн. Таким образом, в начале 2023 г. перевозки по железной дороге превзошли показатели допандемийного года. В 2020 г. из-за пандемии и многочисленных ограничений перевозки в дальнем следовании упали на 42,1% до 67,4 млн пассажиров.