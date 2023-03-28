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РЖД планирует открыть представительство в Туркменистане

Ведомости

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) планирует открыть представительство в столице Туркменистана Ашхабаде. Об этом сообщается в Telegram-канале российской компании.

Уточняется, что президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и глава РЖД Олег Белозеров провели встречу в Ашхабаде, в рамках которой обсудили вопросы сотрудничества в области железнодорожного транспорта.

«Мероприятия программы сотрудничества российских и туркменских железных дорог на 2023–2025 гг. осуществляются строго в срок, в их числе: <...> предстоящее открытие представительств РЖД в Ашхабаде и агентства «Туркмендемирёллары» [ «Туркменские железные дороги»] в Москве», – говорится в сообщении.

Помимо этого в числе мероприятий программы сотрудничества – совместная работа по наращиваю перевозок и логистических сервисов на восточном маршруте МТК «Север – Юг», реализация инфраструктурных проектов в Туркменистане, а также содействие туркменским железным дорогам в продвижении цифровой трансформации и развитии кадрового потенциала.

«Растут объемы железнодорожных грузоперевозок как в двустороннем сообщении, так и транзитом: через Туркменистан по МТК «Север – Юг» в Иран и далее в страны Южной Азии и Персидского залива. По итогам I квартала 2023 г. они составят около 220 000 т, что в два раза превысит аналогичный показатель 2022 г.», – отмечается в сообщении.

В пресс-службе РЖД также рассказали об успешной реализации проекта нового регулярного логистического сервиса – перевозки контейнеров в Иран маршрутными поездами.

Ранее по теме: Перевозки в дальнем следовании превысили доковидные показатели

1 марта «Ведомости» со ссылкой на данные РЖД писали, что перевозки пассажиров по железной дороге поездами дальнего следования в феврале 2023 г. выросли на 42% к тому же месяцу прошлого года до 7,3 млн человек. За два месяца 2023 г. они выросли на 29% до 16,1 млн пассажиров.

В феврале доковидного 2019 г. РЖД перевезли 6,6 млн человек в дальнем следовании, а за первые два месяца того года – 15,2 млн. Таким образом, в начале 2023 г. перевозки по железной дороге превзошли показатели допандемийного года. В 2020 г. из-за пандемии и многочисленных ограничений перевозки в дальнем следовании упали на 42,1% до 67,4 млн пассажиров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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