РЖД планирует открыть представительство в Туркменистане

«Растут объемы железнодорожных грузоперевозок как в двустороннем сообщении, так и транзитом: через Туркменистан по МТК «Север – Юг» в Иран и далее в страны Южной Азии и Персидского залива. По итогам I квартала 2023 г. они составят около 220 000 т, что в два раза превысит аналогичный показатель 2022 г.», – отмечается в сообщении.