Туроператор «Солвекс» сообщил о прекращении деятельности

Цонев объяснил, что компания не может продолжать работу «из-за геополитической ситуации». По его словам, компания не исполнила обязательства перед клиентами на 7,5 млн руб. по турам в Болгарию и на 800 000 руб. по Греции. Цонев уточнил, что решение прекратить деятельность было принято после того, как 2 февраля Минэкономразвития заявило, что субсидий и отсрочки возврата средств за отмененные туры не будет.