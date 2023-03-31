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Туроператор «Солвекс» сообщил о прекращении деятельности

Ведомости

Туроператор «Солвекс» прекращает деятельность, поскольку не может исполнить обязательства по договорам. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании. 

«ООО «Туристическое агентство Солвекс» <...> сообщает о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта в сфере международного выездного туризма, внутреннего туризма, международного въездного туризма», — сообщили в компании. 

В «Солвексе» уточнили, что информация по поводу возмещения ущерба из денежных средств фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма будет размещена на сайте Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ». В фонде находится 2,3 млн руб., уточнил генеральный директор «Солвекса» Димитр Цонев в интервью изданию RTN. 

Данные о выплате страхового возмещения (внутренний туризм) можно будет найти на сайте СК «Евроинс». Согласно договору с компанией, финансовые гарантии составляют 500 000 руб.

Цонев объяснил, что компания не может продолжать работу «из-за геополитической ситуации». По его словам, компания не исполнила обязательства перед клиентами на 7,5 млн руб. по турам в Болгарию и на 800 000 руб. по Греции. Цонев уточнил, что решение прекратить деятельность было принято после того, как 2 февраля Минэкономразвития заявило, что субсидий и отсрочки возврата средств за отмененные туры не будет. 

Туроператор «Солвекс» считается одним из старейших в России. Компания была основана в 1993 г. На сайте говорится, что основными направлениями туроператора являются Болгария, ОАЭ, Мальдивы и Израиль. Также компания организует туристические поездки по России, в том числе в Калининград, Санкт-Петербург и Карелию. Кроме того, компания предлагает речные круизы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных