Туроператор «Солвекс» сообщил о прекращении деятельности
Туроператор «Солвекс» прекращает деятельность, поскольку не может исполнить обязательства по договорам. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.
«ООО «Туристическое агентство Солвекс» <...> сообщает о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта в сфере международного выездного туризма, внутреннего туризма, международного въездного туризма», — сообщили в компании.
В «Солвексе» уточнили, что информация по поводу возмещения ущерба из денежных средств фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма будет размещена на сайте Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ». В фонде находится 2,3 млн руб., уточнил генеральный директор «Солвекса» Димитр Цонев в интервью изданию RTN.
Данные о выплате страхового возмещения (внутренний туризм) можно будет найти на сайте СК «Евроинс». Согласно договору с компанией, финансовые гарантии составляют 500 000 руб.
Цонев объяснил, что компания не может продолжать работу «из-за геополитической ситуации». По его словам, компания не исполнила обязательства перед клиентами на 7,5 млн руб. по турам в Болгарию и на 800 000 руб. по Греции. Цонев уточнил, что решение прекратить деятельность было принято после того, как 2 февраля Минэкономразвития заявило, что субсидий и отсрочки возврата средств за отмененные туры не будет.
Туроператор «Солвекс» считается одним из старейших в России. Компания была основана в 1993 г. На сайте говорится, что основными направлениями туроператора являются Болгария, ОАЭ, Мальдивы и Израиль. Также компания организует туристические поездки по России, в том числе в Калининград, Санкт-Петербург и Карелию. Кроме того, компания предлагает речные круизы.