McDonald’s временно закроет офисы в США из-за планов сократить персонал
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s на этой неделе временно закроет офисы в США, поскольку готовится сократить сотрудников в рамках реструктуризации. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на приказ руководства сети, попавший в распоряжение издания.
В документе сотрудников из США и ряда других стран попросили работать с 3 по 5 апреля удаленно в связи с планами компании принять «ключевые решения, касающиеся ролей и численности сотрудников в организации». Число работников, которых планируется сократить, не приводится.
Помимо условия удаленной работы, в эти дни McDonald’s также попросил сотрудников отменить все личные встречи с поставщиками и представителями компаний в штаб-квартире в Чикаго.
О грядущих увольнениях в начале января 2023 г. генеральный директор McDonald’s Крис Кемпчински предупреждал в служебной записке для сотрудников, сообщало CNN. Тогда в компании отмечали, что сообщат о кадровых решениях к 3 апреля. В январе в интервью WSJ Кемпчински заявил, что хочет сэкономить деньги в рамках оценки рабочей силы. Он не уточнил сумму в долларах и число рабочих мест, которые планируется сократить.
По итогам 2022 г. чистая прибыль McDonald’s сократилась на 18% до $6,18 млрд, следует из годового отчета компании. В конце 2021 г. в компании работало около 200 000 корпоративных сотрудников и работников ресторанов. Более 75% из них находятся за пределами США. Кроме того, более 2 млн сотрудников работают во франчайзинговых точках McDonald's по всему миру.
В мае 2022 г. McDonald’s объявил об окончательном уходе из России. Позже компания покинула Белоруссию и Казахстан. При этом позже бизнес сети в РФ был выкуплен другой компанией, а рестораны возобновили работу под брендом «Вкусно – и точка».