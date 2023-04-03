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McDonald’s временно закроет офисы в США из-за планов сократить персонал

Ведомости

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s на этой неделе временно закроет офисы в США, поскольку готовится сократить сотрудников в рамках реструктуризации. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на приказ руководства сети, попавший в распоряжение издания.

В документе сотрудников из США и ряда других стран попросили работать с 3 по 5 апреля удаленно в связи с планами компании принять «ключевые решения, касающиеся ролей и численности сотрудников в организации». Число работников, которых планируется сократить, не приводится.

Помимо условия удаленной работы, в эти дни McDonald’s также попросил сотрудников отменить все личные встречи с поставщиками и представителями компаний в штаб-квартире в Чикаго.

О грядущих увольнениях в начале января 2023 г. генеральный директор McDonald’s Крис Кемпчински предупреждал в служебной записке для сотрудников, сообщало CNN. Тогда в компании отмечали, что сообщат о кадровых решениях к 3 апреля. В январе в интервью WSJ Кемпчински заявил, что хочет сэкономить деньги в рамках оценки рабочей силы. Он не уточнил сумму в долларах и число рабочих мест, которые планируется сократить. 

По итогам 2022 г. чистая прибыль McDonald’s сократилась на 18% до $6,18 млрд, следует из годового отчета компании. В конце 2021 г. в компании работало около 200 000 корпоративных сотрудников и работников ресторанов. Более 75% из них находятся за пределами США. Кроме того, более 2 млн сотрудников работают во франчайзинговых точках McDonald's по всему миру.

В мае 2022 г. McDonald’s объявил об окончательном уходе из России. Позже компания покинула Белоруссию и Казахстан. При этом позже бизнес сети в РФ был выкуплен другой компанией, а рестораны возобновили работу под брендом «Вкусно – и точка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных