McDonald’s временно закроет офисы в США из-за планов сократить персонал

По итогам 2022 г. чистая прибыль McDonald’s сократилась на 18% до $6,18 млрд, следует из годового отчета компании. В конце 2021 г. в компании работало около 200 000 корпоративных сотрудников и работников ресторанов. Более 75% из них находятся за пределами США. Кроме того, более 2 млн сотрудников работают во франчайзинговых точках McDonald's по всему миру.