В Молдавии заявили о снижении на треть цены российского газа для страны в апреле
Закупочная цена российского природного газа для Молдавии в апреле снизилась по сравнению с мартом на 33,4%, составив $673 за 1000 куб. м, сообщил председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан в Telegram-канале.
«В апреле закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО «Газпром» в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит $673 за тысячу кубометров», – написал он.
Весь российский газ был направлен на нужды ООО «Тираспольтрансгаз», добавил Чебан.
В марте 2023 г. закупочная цена российского природного газа для Молдавии составила $1011,73 за 1000 куб. м, а в феврале – около $1054 за 1000 куб. м.
В октябре 2021 г. «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Согласно предложенной Кишиневом формуле, цена на газ частично привязана к нефтепродуктовой корзине и частично — к спотовым ценам на газ в Европе. По истекшему контракту Молдавия платила за газ в среднем $148 за за 1000 куб. м.
В конце января пресс-служба молдавской госкомпании Energocom сообщила, что в декабре 2022 г. Молдавия закупала газ из альтернативных «Газпрому» источников по цене в среднем $1094,44 за 1000 куб. м. Уточнялось, что «Молдовагаз» получала энергоресурс из стратегических резервов.
Тогда вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну сообщал, что «Молдовагаз» закупит у Energocom 100 млн куб. м газа по средней цене $1108,61 за 1000 куб. м. Однако по итогу средняя стоимость оказалась ниже прогнозируемой благодаря теплой погоде и снижению закупочных цен, уточнили в госкомпании. В декабре 2022 г. Спыну сообщил, что Молдавия перестала быть зависимой от российского газа, стране удается искать альтернативные поставки.