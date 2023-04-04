Reuters: немецкие компании возобновили страхование поврежденного «Северного потока»
Крупнейшие немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода «Северный поток – 1», сообщило агентство Reuters со ссылкой на ряд источников.
Один из них уточнил, что правительство Германии не возражало против продления контрактов, хотя это и противоречит официальной позиции Берлина о разрыве связей с Москвой в области энергетики. Страховой полис покрывает как ущерб трубопроводу, так и издержки из-за прерывания его работы, пояснил другой источник.
Как отмечает агентство, некоторые немецкие акционеры выступают за сохранение трубопровода на случай улучшения отношений с Москвой, но в политическом руководстве Германии возрождение «Северного потока» допускают немногие.
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.
В результате подрыва была повреждена одна нитка «Северного потока – 2», вторая уцелела, однако она не используется для поставок газа в Германию в силу отсутствия соответствующего разрешения со стороны немецких властей.
14 марта президент России Владимир Путин говорил, что российская сторона предлагала датским властям сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток «Северных потоков», но получила неопределенный ответ.