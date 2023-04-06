Bonduelle объявил о выходе из бизнес-ассоциации «Русбренд»

По словам доцента кафедры экономической статистики РЭУ Ольги Лебединской, решение выйти из бизнес-ассоциации может говорить о том, что компания готовит плацдарм для выхода из России, несмотря на то что в ноябре 2022 г. генеральный директор Bonduelle Гийом Деброс утверждал, что компания намерена продолжать развивать бизнес в России. Лебединская добавила, что членство в «Русбренде» давало компаниям защиту их прав на рынке. «Известия» напомнили, что в прошлом году из ассоциации в основном выходили те компании, которые полностью или частично останавливали развитие в стране, в том числе Nike, Coca-Cola company, отвечающая за маркетинг в России, и Pernod Ricard.