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Bonduelle объявил о выходе из бизнес-ассоциации «Русбренд»

Ведомости

Французский производитель консервированной продукции Bonduelle официально объявил о приостановке своего членства в бизнес-ассоциации «Русбренд» со следующего года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники на рынке. В ассоциации эту информацию подтвердили.

Уточняется, что компания прекратит платить взносы с 2024 г. При этом в Bonduelle не объяснили причины своего решения, но подчеркнули, что работа в России будет продолжена в рамках законодательства и договорных обязательств с клиентами и партнерами.

По информации издания, компания уже перенесла свой офис, который отвечает за маркетинг, в Казахстан. При этом в пресс-службе Bonduelle отметили, что деятельность в республике осуществляет зарегистрированное еще в 2016 г. отдельное юрлицо «Бондюэль — Казахстан». 

По словам доцента кафедры экономической статистики РЭУ Ольги Лебединской, решение выйти из бизнес-ассоциации может говорить о том, что компания готовит плацдарм для выхода из России, несмотря на то что в ноябре 2022 г. генеральный директор Bonduelle Гийом Деброс утверждал, что компания намерена продолжать развивать бизнес в России. Лебединская добавила, что членство в «Русбренде» давало компаниям защиту их прав на рынке. «Известия» напомнили, что в прошлом году из ассоциации в основном выходили те компании, которые полностью или частично останавливали развитие в стране, в том числе Nike, Coca-Cola company, отвечающая за маркетинг в России, и Pernod Ricard.

Представительство Bonduelle было открыто в России в 1994 г. Сейчас компания продает в России консервированные и замороженные овощи. Производство замороженных овощей началось после того, как в мае 2019 г. российское подразделение Bonduelle купило активы Шебекинского овощного комбината в Белгородской области, который специализировался на производстве замороженных овощей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных