Bonduelle объявил о выходе из бизнес-ассоциации «Русбренд»
Уточняется, что компания прекратит платить взносы с 2024 г. При этом в Bonduelle не объяснили причины своего решения, но подчеркнули, что работа в России будет продолжена в рамках законодательства и договорных обязательств с клиентами и партнерами.
По информации издания, компания уже перенесла свой офис, который отвечает за маркетинг, в Казахстан. При этом в пресс-службе Bonduelle отметили, что деятельность в республике осуществляет зарегистрированное еще в 2016 г. отдельное юрлицо «Бондюэль — Казахстан».
По словам доцента кафедры экономической статистики РЭУ Ольги Лебединской, решение выйти из бизнес-ассоциации может говорить о том, что компания готовит плацдарм для выхода из России, несмотря на то что в ноябре 2022 г. генеральный директор Bonduelle Гийом Деброс утверждал, что компания намерена продолжать развивать бизнес в России. Лебединская добавила, что членство в «Русбренде» давало компаниям защиту их прав на рынке. «Известия» напомнили, что в прошлом году из ассоциации в основном выходили те компании, которые полностью или частично останавливали развитие в стране, в том числе Nike, Coca-Cola company, отвечающая за маркетинг в России, и Pernod Ricard.
Представительство Bonduelle было открыто в России в 1994 г. Сейчас компания продает в России консервированные и замороженные овощи. Производство замороженных овощей началось после того, как в мае 2019 г. российское подразделение Bonduelle купило активы Шебекинского овощного комбината в Белгородской области, который специализировался на производстве замороженных овощей.