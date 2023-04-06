«Татнефть» может приобрести 50% акций турецкой Aytemiz за $160 млн
Сумма сделки составит $160 млн, следует из данных платформы.
Aytemiz владеет более чем 570 заправочными станциями в 77 провинциях Турции, говорится на сайте самой компании. В частности, сеть АЗС имеет 10 баз, заправочные, складские терминалы емкостью 250 000 куб. м по всей стране.
Dogan Holding – крупнейшая холдинговая компания Турции, основанная в 1980 г. Она владеет акциями энергетических компаний и СМИ, – например, газетой и издательствами Hürriyet, Hürriyet Daily News и Radikal, а также газетами Posta и Fanatik.
В феврале «Интерфакс» сообщил, что совет директоров «Татнефти» обсудит создание представительства предприятия в Турции, а в июне 2021 г. энергетическая компания подписала с министерством промышленности и технологий Турции меморандум о сотрудничестве в нефтехимической сфере.