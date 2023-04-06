«Татнефть» может приобрести 50% акций турецкой Aytemiz за $160 млн

В феврале «Интерфакс» сообщил, что совет директоров «Татнефти» обсудит создание представительства предприятия в Турции, а в июне 2021 г. энергетическая компания подписала с министерством промышленности и технологий Турции меморандум о сотрудничестве в нефтехимической сфере.