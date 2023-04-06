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«Татнефть» может приобрести 50% акций турецкой Aytemiz за $160 млн

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Турецкий холдинг Dogan одобрил продажу 50% акций топливной компании Aytemiz Fuel Distribution Inc. (Aytemiz Akaryakit) российской ПАО «Татнефть». Это следует из опубликованного сообщения Dogan на Платформе публичного раскрытия информации (KAP).

Сумма сделки составит $160 млн, следует из данных платформы. 

Aytemiz владеет более чем 570 заправочными станциями в 77 провинциях Турции, говорится на сайте самой компании. В частности, сеть АЗС имеет 10 баз, заправочные, складские терминалы емкостью 250 000 куб. м по всей стране.

Dogan Holding – крупнейшая холдинговая компания Турции, основанная в 1980 г. Она владеет акциями энергетических компаний и СМИ, – например, газетой и издательствами Hürriyet, Hürriyet Daily News и Radikal, а также газетами Posta и Fanatik.

В феврале «Интерфакс» сообщил, что совет директоров «Татнефти» обсудит создание представительства предприятия в Турции, а в июне 2021 г. энергетическая компания подписала с министерством промышленности и технологий Турции меморандум о сотрудничестве в нефтехимической сфере.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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