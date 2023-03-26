«Татнефть» стала владельцем шинного завода финской Nokian Tyres
Российская нефтяная компания «Татнефть» стала владельцем 100% уставного капитала шинного завода Nokian Tyres во Всеволожске Ленинградской области. Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает «Интерфакс».
По данным агентства, изменения в реестр были внесены 24 марта. Отмечается, что «Татнефть» также получила 100% в компании «Хакка Инвест», которая отвечает за аренду и управление недвижимым имуществом Nokian Tyres.
Финский производитель шин Nokian Tyres работал в России с 2005 г. В 2021 г. около 80% шин для легковых автомобилей компании было произведено в России, уточнили ранее в пресс-службе Nokian Tyres. При этом доля продаж продукции компании в России и Азии составляла около 20%. В июне 2022 г. компания объявила об уходе с российского рынка после введения санкций на импорт российских шин в ЕС. Глава концерна Nokian в РФ Андрей Пантюхов заявил, что ограничительные меры сделали «невозможной дальнейшую работу в составе концерна».
О подписании сделки по продаже российского бизнеса «Татнефти» Nokian Tyres сообщила еще в конце октября прошлого года. Тогда финская компания отмечала, что сумма сделки составит около 400 млн евро. Компания получила одобрение на проведение сделки от правительственной комиссии 14 марта.
Nokian Tyres получила 285 млн евро за российский шинный бизнес от «Татнефти». В финской компании сообщили, что после прохождения регистрационных формальностей в России сделка будет завершена и деятельность Nokian Tyres в России прекратится. Подробности сделки и ее последствия будут раскрыты в отчете компании за I квартал 2023 г., отмечала пресс-служба.