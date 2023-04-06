Минэкономразвития видит потенциал для роста поставок нефтепродуктов во Вьетнам

Товарооборот между Россией и Вьетнамом к 2025 г. должен достигнуть $10 млрд, заявил ранее сегодня вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время заседания российско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В ходе заседания Чернышенко предложил открыть Национальные туристические офисы в двух странах, а также пригласил вьетнамские команды к участию в международном фиджитал-турнире, который пройдет в 2024 г. в Казани.