Минэкономразвития видит потенциал для роста поставок нефтепродуктов во Вьетнам
Россия видит существенный потенциал для роста поставок нефтепродуктов и металлов во Вьетнам, заявил замминистра экономического развития России Владимир Ильичев на деловом форуме «Россия-Вьетнам: новые возможности и перспективные направления сотрудничества».
«У нас есть существенный потенциал для увеличения поставок из России нефтепродуктов, угля, металлов и продукции из них. Очевидно, что существует заметный потенциал сельскохозяйственных товаров. Это не только пшеница и мясо, это и другие зерновые культуры – кукуруза, соевые бобы», – приводит его слова ТАСС.
При этом Вьетнам может поставлять в Россию электронику, добавил Ильичев. Другими перспективными нишами, которые мог бы занять вьетнамский бизнес, в МЭР считают одежду, спортивные товары, продукты питания и мебель.
«Это все те сферы, в которых вьетнамские производители успешны и эффективны», – заключил он.
Товарооборот между Россией и Вьетнамом к 2025 г. должен достигнуть $10 млрд, заявил ранее сегодня вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время заседания российско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В ходе заседания Чернышенко предложил открыть Национальные туристические офисы в двух странах, а также пригласил вьетнамские команды к участию в международном фиджитал-турнире, который пройдет в 2024 г. в Казани.