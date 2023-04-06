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Минэкономразвития видит потенциал для роста поставок нефтепродуктов во Вьетнам

Ведомости

Россия видит существенный потенциал для роста поставок нефтепродуктов и металлов во Вьетнам, заявил замминистра экономического развития России Владимир Ильичев на деловом форуме «Россия-Вьетнам: новые возможности и перспективные направления сотрудничества».

«У нас есть существенный потенциал для увеличения поставок из России нефтепродуктов, угля, металлов и продукции из них. Очевидно, что существует заметный потенциал сельскохозяйственных товаров. Это не только пшеница и мясо, это и другие зерновые культуры – кукуруза, соевые бобы», – приводит его слова ТАСС.

При этом Вьетнам может поставлять в Россию электронику, добавил Ильичев. Другими перспективными нишами, которые мог бы занять вьетнамский бизнес, в МЭР считают одежду, спортивные товары, продукты питания и мебель.

«Это все те сферы, в которых вьетнамские производители успешны и эффективны», – заключил он.

Товарооборот между Россией и Вьетнамом к 2025 г. должен достигнуть $10 млрд, заявил ранее сегодня вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время заседания российско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В ходе заседания Чернышенко предложил открыть Национальные туристические офисы в двух странах, а также пригласил вьетнамские команды к участию в международном фиджитал-турнире, который пройдет в 2024 г. в Казани.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных