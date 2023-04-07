Правительство одобрило упрощение получения копий документов юрлиц из ЕГРЮЛ

Как писали ранее «Ведомости», малый бизнес попросил Минфин включить в разрабатываемый проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024–2026 гг. ряд налоговых новаций для развития предпринимательства. «Опора России» призвала поднять порог по балансовым средствам для предприятий, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН). Объединение просит проиндексировать его с текущих 150 млн до 250 млн руб. Эту и ряд других инициатив Силуанов поддержал.