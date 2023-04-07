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Бизнес

Правительство одобрило упрощение получения копий документов юрлиц из ЕГРЮЛ

Ведомости

Правительство России сегодня одобрило законопроект, упрощающий порядок получения копий учредительных документов юрлиц из Единого государственного реестра юрлиц (ЕГРЮЛ), сообщил Минфин, подготовивший этот документ.

«Мы предлагаем предоставить возможность бесплатно получать такие копии в электронной форме. Это позволит сократить бумажный документооборот и снизить затраты получателей документов», – сказал на заседании кабмина министр финансов Антон Силуанов.

Такие нововведения востребованы бизнес-сообществом, подчеркнул министр. Поправки будут внесены в ст. 7 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Как писали ранее «Ведомости», малый бизнес попросил Минфин включить в разрабатываемый проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024–2026 гг. ряд налоговых новаций для развития предпринимательства. «Опора России» призвала поднять порог по балансовым средствам для предприятий, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН). Объединение просит проиндексировать его с текущих 150 млн до 250 млн руб. Эту и ряд других инициатив Силуанов поддержал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных