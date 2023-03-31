Малый бизнес предложил Минфину поднять порог по УСН и обнулить НДС для «человекоемких» отраслей

Представитель Минфина отметил, что все предложения членов общественного совета, озвученные на заседании, будут рассмотрены. Как пояснил «Ведомостям» Калинин, часть инициатив Силуанов поддержал на заседании совета, в том числе предложение поднять порог по балансовым средствам для предприятий, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН). Объединение просит проиндексировать его с текущих 150 млн до 250 млн руб. При этом пороги по доходам для применения УСН увеличиваются ежегодно в соответствии с коэффициентом-дефлятором, устанавливаемым Минэком, – в 2023 г. лимит установлен на уровне 251,4 млн руб. Источник «Ведомостей», также принимавший участие во встрече, подтвердил, что «часть вопросов была решена (по просьбе «Опоры». – «Ведомости») прямо по ходу мероприятия».