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Малый бизнес предложил Минфину поднять порог по УСН и обнулить НДС для «человекоемких» отраслей

Министр финансов Антон Силуанов часть инициатив «Опоры России» поддержал
Анастасия Бойко
У малого бизнеса много предложений по налогообложению / Максим Стулов / Ведомости

Малый бизнес попросил Минфин включить в разрабатываемый проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024–2026 гг. ряд налоговых новаций для развития предпринимательства. По итогам заседания общественного совета 28 марта президент «Опоры России» Александр Калинин направил письмо с пакетом инициатив министру финансов Антону Силуанову (документ есть у «Ведомостей»).

Представитель Минфина отметил, что все предложения членов общественного совета, озвученные на заседании, будут рассмотрены. Как пояснил «Ведомостям» Калинин, часть инициатив Силуанов поддержал на заседании совета, в том числе предложение поднять порог по балансовым средствам для предприятий, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН). Объединение просит проиндексировать его с текущих 150 млн до 250 млн руб. При этом пороги по доходам для применения УСН увеличиваются ежегодно в соответствии с коэффициентом-дефлятором, устанавливаемым Минэком, – в 2023 г. лимит установлен на уровне 251,4 млн руб. Источник «Ведомостей», также принимавший участие во встрече, подтвердил, что «часть вопросов была решена (по просьбе «Опоры». – «Ведомости») прямо по ходу мероприятия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных