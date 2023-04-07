Spiegel: австрийский бизнесмен Вольф предложил проект выпуска автомобилей в России
Бывший председатель совета директоров «Группы ГАЗ» австриец Зигфрид Вольф предложил властям РФ проект производства автомобилей в России на 60 млрд руб. Об этом сообщила немецкая газета Der Spiegel.
План австрийского предпринимателя предполагает выпуск порядка 270 000 авто в год на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде и на предприятии Volkswagen в Калуге, пишет газета.
Также Вольф предложил возобновить производство некоторых моделей марки Skoda с дизайнерскими «характерными чертами» автомобилей «Победа» и «Волга». По словам бизнесмена, его проект позволит создать 12 000 рабочих мест. По данным Der Spiegel, Вольф направил письмо с такими предложениями президенту России Владимиру Путину в январе.
Калужский завод Volkswagen прекратил производство автомобилей в марте 2022 г. – после начала военной операции на Украине и на фоне ухода в связи с этим зарубежных автоконцернов. В июле того же года немецкая компания решила также свернуть контрактную сборку в Нижнем Новгороде.
1 марта близкие к сделке с Volkswagen источники рассказали «Ведомостям», что автодилерский холдинг «Авилон» и АФК «Система» рассматриваются в качестве претендентов на завод автопроизводителя в Калуге. 5 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям готова в ближайшее время рассмотреть продажу российских активов Volkswagen, – покупателем по-прежнему может стать «Авилон».