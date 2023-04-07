Spiegel: австрийский бизнесмен Вольф предложил проект выпуска автомобилей в России

Калужский завод Volkswagen прекратил производство автомобилей в марте 2022 г. – после начала военной операции на Украине и на фоне ухода в связи с этим зарубежных автоконцернов. В июле того же года немецкая компания решила также свернуть контрактную сборку в Нижнем Новгороде.