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Spiegel: австрийский бизнесмен Вольф предложил проект выпуска автомобилей в России

Ведомости

Бывший председатель совета директоров «Группы ГАЗ» австриец Зигфрид Вольф предложил властям РФ проект производства автомобилей в России на 60 млрд руб. Об этом сообщила немецкая газета Der Spiegel.

План австрийского предпринимателя предполагает выпуск порядка 270 000 авто в год на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде и на предприятии Volkswagen в Калуге, пишет газета. 

Также Вольф предложил возобновить производство некоторых моделей марки Skoda с дизайнерскими «характерными чертами» автомобилей «Победа» и «Волга». По словам бизнесмена, его проект позволит создать 12 000 рабочих мест. По данным Der Spiegel, Вольф направил письмо с такими предложениями президенту России Владимиру Путину в январе. 

Калужский завод Volkswagen прекратил производство автомобилей в марте 2022 г. – после начала военной операции на Украине и на фоне ухода в связи с этим зарубежных автоконцернов. В июле того же года немецкая компания решила также свернуть контрактную сборку в Нижнем Новгороде.

1 марта близкие к сделке с Volkswagen источники рассказали «Ведомостям», что автодилерский холдинг «Авилон» и АФК «Система» рассматриваются в качестве претендентов на завод автопроизводителя в Калуге. 5 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям готова в ближайшее время рассмотреть продажу российских активов Volkswagen, – покупателем по-прежнему может стать «Авилон».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных