Депутат Госдумы Саблин стал совладельцем хозяйства «Вина Арапчина»
Депутат Госдумы, основатель группы компаний «Рота» Дмитрий Саблин вместе с супругой и главой совета директоров группы Аллой Налча получили 20% в винном хозяйстве «Вина Арапчина». Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ.
Они получили 20% в производителе вин ООО «ЗеНа» и ООО «Центр тренинга», которое управляет магазином винодельни. Эта доля находится в доверительном управлении у ООО «Рота-девелопмент».
Основным владельцем «Вин Арапчина» является бизнесмен из Ростова-на-Дону Юрий Малик. Хозяйство расположено на левом берегу Дона, у него есть 30 га плодоносящих виноградников. Малик подтвердил факт сделки, отметив, что продукция «Вин Арапчина» давно поставляется в рестораны и отели «Роты». Он не уточнил стоимость сделки.
Группа компаний занимается сельским хозяйством, управлением недвижимостью и гостиничным бизнесом. В прошлом году «Рота» стала совладельцем сети гипермаркетов «Глобус Гурмэ». По словам президента Союза виноградарей и виноделов России Леонида Поповича, эта сделка предоставит «Винам Арпачина» хороший канал продаж, соответствующий уровню вин хозяйства.