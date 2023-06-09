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Депутат Госдумы Саблин стал совладельцем хозяйства «Вина Арапчина»

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Депутат Госдумы, основатель группы компаний «Рота» Дмитрий Саблин вместе с супругой и главой совета директоров группы Аллой Налча получили 20% в винном хозяйстве «Вина Арапчина». Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ.

Они получили 20% в производителе вин ООО «ЗеНа» и ООО «Центр тренинга», которое управляет магазином винодельни. Эта доля находится в доверительном управлении у ООО «Рота-девелопмент».

Основным владельцем «Вин Арапчина» является бизнесмен из Ростова-на-Дону Юрий Малик. Хозяйство расположено на левом берегу Дона, у него есть 30 га плодоносящих виноградников. Малик подтвердил факт сделки, отметив, что продукция «Вин Арапчина» давно поставляется в рестораны и отели «Роты». Он не уточнил стоимость сделки.

Группа компаний занимается сельским хозяйством, управлением недвижимостью и гостиничным бизнесом. В прошлом году «Рота» стала совладельцем сети гипермаркетов «Глобус Гурмэ». По словам президента Союза виноградарей и виноделов России Леонида Поповича, эта сделка предоставит «Винам Арпачина» хороший канал продаж, соответствующий уровню вин хозяйства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных