Депутат Госдумы Саблин стал совладельцем хозяйства «Вина Арапчина»

Основным владельцем «Вин Арапчина» является бизнесмен из Ростова-на-Дону Юрий Малик. Хозяйство расположено на левом берегу Дона, у него есть 30 га плодоносящих виноградников. Малик подтвердил факт сделки, отметив, что продукция «Вин Арапчина» давно поставляется в рестораны и отели «Роты». Он не уточнил стоимость сделки.