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«Газпром» сообщил о возобновлении поставок по «Турецкому потоку»

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Плановые профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток», которые начались 5 июня, завершены, поставки газа сегодня возобновлены, сообщил Telegram-канал «Газпрома».

«Плановые профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток», запланированные на период с 5 по 12 июня, завершены. Транспортировка газа сегодня возобновлена», – говорится в сообщении.

Данные ремонтные работы проводятся ежегодно и были согласованы со всеми сторонами, сообщала ранее компания.

«Турецкий поток» запустили в январе 2020 г. Газопровод проходит из России в Турцию через Черное море, его проектная мощность составляет 31,5 млрд куб. м газа в год. «Турецкий поток» предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

Ранее «Газпром» сообщил, что разработал концепцию газового хаба в Турции и представил ее турецкой стороне. 8 июня министр энергетики РФ Николай Шульгинов рассказал журналистам, что конкретные сроки создания хаба пока не определены, но «работа идет» и есть предпосылки ускорить решение этого вопроса.

«Газпром» с октября 2022 г. ведет работу с турецкими партнерами по созданию газового хаба. С идеей его создания 12 октября выступил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что он договорился с российским лидером о строительстве хаба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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