«Газпром» сообщил о возобновлении поставок по «Турецкому потоку»
Плановые профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток», которые начались 5 июня, завершены, поставки газа сегодня возобновлены, сообщил Telegram-канал «Газпрома».
«Плановые профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток», запланированные на период с 5 по 12 июня, завершены. Транспортировка газа сегодня возобновлена», – говорится в сообщении.
Данные ремонтные работы проводятся ежегодно и были согласованы со всеми сторонами, сообщала ранее компания.
«Турецкий поток» запустили в январе 2020 г. Газопровод проходит из России в Турцию через Черное море, его проектная мощность составляет 31,5 млрд куб. м газа в год. «Турецкий поток» предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.
Ранее «Газпром» сообщил, что разработал концепцию газового хаба в Турции и представил ее турецкой стороне. 8 июня министр энергетики РФ Николай Шульгинов рассказал журналистам, что конкретные сроки создания хаба пока не определены, но «работа идет» и есть предпосылки ускорить решение этого вопроса.
«Газпром» с октября 2022 г. ведет работу с турецкими партнерами по созданию газового хаба. С идеей его создания 12 октября выступил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что он договорился с российским лидером о строительстве хаба.