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«Газпром» поделился с турецкой стороной концепцией создания газового хаба

Ведомости

«Газпром» разработал концепцию газового хаба в Турции и представил ее турецкой стороне. Об этом говорится в годовом отчете компании.

«Российская сторона представила свою концепцию создания газового хаба, параметры и принципы его функционирования», – сказано в документе.

8 июня министр энергетики РФ Николай Шульгинов рассказал журналистам, что конкретные сроки создания хаба пока не определены, но «работа идет» и есть предпосылки ускорить решение этого вопроса.

«Газпром» с октября 2022 г. ведет работу с турецкими партнерами по созданию газового хаба. С идеей его создания 12 октября выступил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что он договорился с российским лидером о строительстве хаба.

В декабре 2022 г. делегация «Газпрома» во главе с председателем правления компании Алексеем Миллером посетила Турцию с рабочим визитом, в ходе которого обсуждались перспективы создания хаба и поставки российского газа турецким потребителям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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