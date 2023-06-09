«Газпром» поделился с турецкой стороной концепцией создания газового хаба

«Газпром» с октября 2022 г. ведет работу с турецкими партнерами по созданию газового хаба. С идеей его создания 12 октября выступил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что он договорился с российским лидером о строительстве хаба.