«Газпром» поделился с турецкой стороной концепцией создания газового хаба
«Газпром» разработал концепцию газового хаба в Турции и представил ее турецкой стороне. Об этом говорится в годовом отчете компании.
«Российская сторона представила свою концепцию создания газового хаба, параметры и принципы его функционирования», – сказано в документе.
8 июня министр энергетики РФ Николай Шульгинов рассказал журналистам, что конкретные сроки создания хаба пока не определены, но «работа идет» и есть предпосылки ускорить решение этого вопроса.
«Газпром» с октября 2022 г. ведет работу с турецкими партнерами по созданию газового хаба. С идеей его создания 12 октября выступил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что он договорился с российским лидером о строительстве хаба.
В декабре 2022 г. делегация «Газпрома» во главе с председателем правления компании Алексеем Миллером посетила Турцию с рабочим визитом, в ходе которого обсуждались перспективы создания хаба и поставки российского газа турецким потребителям.