Сергунина рассказала, как Москва продвигает локальные бренды

По словам Сергуниной, локальные бренды, которые принимают участие в программе, могут представить свою продукцию на онлайн-платформе «Сделано в Москве», на которой уже размещено свыше 12 000 товаров в 35 категориях, в том числе одежда, аксессуары и строительные материалы. Посетители площадки могут ознакомиться с ассортиментом бренда, а после перейти на его сайт для совершения покупки. Как отметила Сергунина, общее число уникальных посетителей площадки превысило 1,5 млн человек.