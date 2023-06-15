Сергунина рассказала, как Москва продвигает локальные бренды
Программа поддержки локальных брендов «Сделано в Москве» объединяет более двух тысяч компаний, их продажи с момента запуска программы выросли на 26%. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
«Благодаря различным инструментам поддержки предприниматели повышают узнаваемость своего бренда, расширяют аудиторию и увеличивают оборот. Продажи участников программы “Сделано в Москве” к маю выросли на четверть — на 26%», – сказала она. Ее слова приводит пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
По словам Сергуниной, локальные бренды, которые принимают участие в программе, могут представить свою продукцию на онлайн-платформе «Сделано в Москве», на которой уже размещено свыше 12 000 товаров в 35 категориях, в том числе одежда, аксессуары и строительные материалы. Посетители площадки могут ознакомиться с ассортиментом бренда, а после перейти на его сайт для совершения покупки. Как отметила Сергунина, общее число уникальных посетителей площадки превысило 1,5 млн человек.
Помимо этого, продукция компаний представлена также на специальных витринах крупнейших маркетплейсов. Общая сумма сделок от продвижения через них превысила 36 млн руб. Помимо онлайн-платформ, участники программы могут представить свою продукцию на различных офлайн-мероприятиях, в том числе на фестивалях «Московская весна» и «Пасхальный дар», а также на маркетах Московской недели моды и др.
В рамках ПМЭФ Москва подписала соглашение о сотрудничестве с Кировской областью и республикой Коми, чтобы развивать аналогичный проект в регионах по уже созданной технологии.
Программа поддержки местных производителей была запущена в Москве в сентябре 2022 г. В ней принимают участие как молодые компании, так и уже известные предприятия, в том числе завод «Москвич».