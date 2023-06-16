Сбербанк закрыл сделку по продаже «дочки» в Австрии

В марте этого года газета Der Standard со ссылкой на портал Falter писала, что Raiffeisen Bank International (RBI) планирует обменяться активами со «Сбером». Тогда в пресс-службе RBI сообщили, что теоретически группа обсуждает такую сделку, однако «нет ни соглашения о таком обмене активами, ни других конкретных шагов по его реализации».