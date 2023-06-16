Сбербанк закрыл сделку по продаже «дочки» в Австрии
Сбербанк закрыл сделку по продаже 100% акций австрийской «дочки» Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG). Активы перешли австрийской компании, контролируемой Штефаном Зочлингом. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
«Продажа нашей европейский "дочки" Sberbank Europe AG иностранному инвестору обусловлена текущей ситуацией в мире. Мы удовлетворены достигнутыми условиями сделки», – заявил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.
С закрытием сделки «Сбер» полностью ушел с европейского банковского рынка, пояснили в пресс-службе. Там уточнили, что для этого банк получил все необходимые регуляторные одобрения.
В феврале 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине управление по надзору за финансовыми рынками Австрии запретило продолжать коммерческую деятельность банковской группе Sberbank Europe AG. В марте 2022 г. Сбербанк объявил о решении уйти с европейского рынка. «Дочки» банка столкнулись с большим оттоком денег и «угрозой безопасности сотрудников и отделений», пояснили в кредитной организации.
В марте этого года газета Der Standard со ссылкой на портал Falter писала, что Raiffeisen Bank International (RBI) планирует обменяться активами со «Сбером». Тогда в пресс-службе RBI сообщили, что теоретически группа обсуждает такую сделку, однако «нет ни соглашения о таком обмене активами, ни других конкретных шагов по его реализации».
Спустя месяц председатель правления Сбербанка Герман Греф опроверг обсуждение возможного обмена активами с RBI. Он подчеркнул, что «никакие подобного рода переговоры не ведутся и не велись».