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Сбербанк закрыл сделку по продаже «дочки» в Австрии

Ведомости

Сбербанк закрыл сделку по продаже 100% акций австрийской «дочки» Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG). Активы перешли австрийской компании, контролируемой Штефаном Зочлингом. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

«Продажа нашей европейский "дочки" Sberbank Europe AG иностранному инвестору обусловлена текущей ситуацией в мире. Мы удовлетворены достигнутыми условиями сделки», – заявил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.

С закрытием сделки «Сбер» полностью ушел с европейского банковского рынка, пояснили в пресс-службе. Там уточнили, что для этого банк получил все необходимые регуляторные одобрения.

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В феврале 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине управление по надзору за финансовыми рынками Австрии запретило продолжать коммерческую деятельность банковской группе Sberbank Europe AG. В марте 2022 г. Сбербанк объявил о решении уйти с европейского рынка. «Дочки» банка столкнулись с большим оттоком денег и «угрозой безопасности сотрудников и отделений», пояснили в кредитной организации.

В марте этого года газета Der Standard со ссылкой на портал Falter писала, что Raiffeisen Bank International (RBI) планирует обменяться активами со «Сбером». Тогда в пресс-службе RBI сообщили, что теоретически группа обсуждает такую сделку, однако «нет ни соглашения о таком обмене активами, ни других конкретных шагов по его реализации».

Спустя месяц председатель правления Сбербанка Герман Греф опроверг обсуждение возможного обмена активами с RBI. Он подчеркнул, что «никакие подобного рода переговоры не ведутся и не велись». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных