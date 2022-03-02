Сбербанк решил уйти с европейского рынка

Ранее власти США предписали всем финансовым институтам страны закрыть корреспондентские счета в Сбербанке в течение 30 дней. Позднее такую же меру ввело правительство Великобритании. Такие меры были приняты после объявления о начале военной операции России в Донбассе 24 февраля. Также США, Великобритания, ЕС и другие страны ввели ограничения на работу других российских банков, в том числе ВТБ, Промсвязьбанка, Совкомбанка, банка «Открытие» и др.