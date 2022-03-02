Газета
Финансы

Сбербанк решил уйти с европейского рынка

Ведомости

Сбербанк решил уйти с европейского рынка, потому что его «дочки» столкнулись с большим оттоком денег и «угрозой безопасности сотрудников и отделений», сообщила пресс-служба банка.

«В силу предписания Центрального банка России Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки», — говорится в сообщении.

Дочерний банк Сбербанка в Швейцарии (Sberbank (Switzerland) AG) не входит в состав группы «Сбербанк Европа», он продолжает работать в штатном режиме, никаких изменений в работе банка нет, уточнили в пресс-службе.

В сообщении сказано, что у дочерних банков Сбербанка высокий уровень капитала и качество активов, а вклады клиентов застрахованы в соответствии с законодательством стран, в которых банки работают. «Активов банка достаточно, чтобы осуществить выплаты всем клиентам», — сказано в сообщении.

Управление по надзору за финансовыми рынками Австрии сообщило, что по указанию Европейского центрального банка запретило продолжать коммерческую деятельность Sberbank Europe AG. Решение ведомства вступило в силу немедленно, подчеркнули в управлении. Регулятор назначил для банка внешнего аудитора и запустил схему выплату гарантий по депозитам, пишут «РИА Новости».

Ранее власти США предписали всем финансовым институтам страны закрыть корреспондентские счета в Сбербанке в течение 30 дней. Позднее такую же меру ввело правительство Великобритании. Такие меры были приняты после объявления о начале военной операции России в Донбассе 24 февраля. Также США, Великобритания, ЕС и другие страны ввели ограничения на работу других российских банков, в том числе ВТБ, Промсвязьбанка, Совкомбанка, банка «Открытие» и др.

Ранее по теме: Какие валютные операции и счета оказались под запретом

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных