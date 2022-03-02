Сбербанк решил уйти с европейского рынка
Сбербанк решил уйти с европейского рынка, потому что его «дочки» столкнулись с большим оттоком денег и «угрозой безопасности сотрудников и отделений», сообщила пресс-служба банка.
«В силу предписания Центрального банка России Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки», — говорится в сообщении.
Дочерний банк Сбербанка в Швейцарии (Sberbank (Switzerland) AG) не входит в состав группы «Сбербанк Европа», он продолжает работать в штатном режиме, никаких изменений в работе банка нет, уточнили в пресс-службе.
В сообщении сказано, что у дочерних банков Сбербанка высокий уровень капитала и качество активов, а вклады клиентов застрахованы в соответствии с законодательством стран, в которых банки работают. «Активов банка достаточно, чтобы осуществить выплаты всем клиентам», — сказано в сообщении.
Управление по надзору за финансовыми рынками Австрии сообщило, что по указанию Европейского центрального банка запретило продолжать коммерческую деятельность Sberbank Europe AG. Решение ведомства вступило в силу немедленно, подчеркнули в управлении. Регулятор назначил для банка внешнего аудитора и запустил схему выплату гарантий по депозитам, пишут «РИА Новости».
Ранее власти США предписали всем финансовым институтам страны закрыть корреспондентские счета в Сбербанке в течение 30 дней. Позднее такую же меру ввело правительство Великобритании. Такие меры были приняты после объявления о начале военной операции России в Донбассе 24 февраля. Также США, Великобритания, ЕС и другие страны ввели ограничения на работу других российских банков, в том числе ВТБ, Промсвязьбанка, Совкомбанка, банка «Открытие» и др.