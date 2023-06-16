«Роснефть» поможет Москве в развитии внутреннего туризма

В начале мая министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания президента РФ с членами правительства сообщил, что число путешествующих по стране россиян увеличивается. По предварительным данным Минэкономразвития, за I квартал 2022 г. турпоток вырос на 19%, в том числе на 13% увеличилось число турпоездок иностранных граждан.