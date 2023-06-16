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«Роснефть» поможет Москве в развитии внутреннего туризма

Ведомости

«Роснефть» и комитет по туризму правительства Москвы подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма, сообщила пресс-служба энергетической компании. Подписание состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Документ предусматривает сотрудничество сторон по вопросу комплексного развития внутреннего туризма, в том числе автотуризма, продвижения туристического потенциала города Москвы», – говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что меморандум предполагает проведение совместной работы по формированию и развитию туристических маршрутов, а также автомобильных туров из российских регионов в Москву.

15 июня замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков заявил, что МЭР намерено добиться существенного увеличения числа поездок по стране, к 2030 г. ведомство прогнозирует внутренний турпоток на уровне 140 млн человек.

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В начале мая министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания президента РФ с членами правительства сообщил, что число путешествующих по стране россиян увеличивается. По предварительным данным Минэкономразвития, за I квартал 2022 г. турпоток вырос на 19%, в том числе на 13% увеличилось число турпоездок иностранных граждан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных