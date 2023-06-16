«Роснефть» поможет Москве в развитии внутреннего туризма
«Документ предусматривает сотрудничество сторон по вопросу комплексного развития внутреннего туризма, в том числе автотуризма, продвижения туристического потенциала города Москвы», – говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что меморандум предполагает проведение совместной работы по формированию и развитию туристических маршрутов, а также автомобильных туров из российских регионов в Москву.
15 июня замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков заявил, что МЭР намерено добиться существенного увеличения числа поездок по стране, к 2030 г. ведомство прогнозирует внутренний турпоток на уровне 140 млн человек.
В начале мая министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания президента РФ с членами правительства сообщил, что число путешествующих по стране россиян увеличивается. По предварительным данным Минэкономразвития, за I квартал 2022 г. турпоток вырос на 19%, в том числе на 13% увеличилось число турпоездок иностранных граждан.