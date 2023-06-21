Туроператоры ожидают дефицита мест в отелях на курортах РФ в июле - августе

В мае министр экономического развития Максим Решетников говорил, что власти ожидают в июле подорожания размещения в российских отелях на 8-15% по сравнению с прошлым годом. По итогам I квартала 2023 г. турпоток вырос на 19% год к году, отмечал он. В целом за год Минэк ожидает прироста турпотока на 5,5% — то есть на 7 млн человек больше, чем в прошлом году.