Туроператоры ожидают дефицита мест в отелях на курортах РФ в июле - августе
В июле - августе ожидается дефицит мест в популярных отелях на российских курортах, заявил председатель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по турагентам Сергей Агафонов, передает «Интерфакс».
По его словам, россияне стали немного реже бронировать отели за рубежом на фоне роста цен, в результате чего РСТ видит реализацию отложенного спроса и где-то еще нереализованный спрос на выездные направления.
«При этом популярные объекты размещения внутри России раскупаются в первую очередь. В июле - августе уже будет дефицит мест отдыха на российских курортах», – сказал он.
В мае министр экономического развития Максим Решетников говорил, что власти ожидают в июле подорожания размещения в российских отелях на 8-15% по сравнению с прошлым годом. По итогам I квартала 2023 г. турпоток вырос на 19% год к году, отмечал он. В целом за год Минэк ожидает прироста турпотока на 5,5% — то есть на 7 млн человек больше, чем в прошлом году.
В I квартале 2023 г. размещение в гостиницах возросло на 20% по отношению к аналогичному периоду 2022 г. Однако период бронирования сократился — теперь россияне планируют свои поездки за 2-3 недели до выезда, отмечал он.
В марте президент РСТ Илья Уманский спрогнозировал увеличение туристического потока по России до 10% по сравнению с прошлым годом, за рубеж – на 25-30%. По его словам, динамику турпотока по России в 2023 г. будут определять доступность перевозки и наличие гостиничной инфраструктуры, объем которой, по словам Уманского, ежегодно прирастает.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что порядка 50 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета на поддержку сферы туризма в 2023 г. Это позволит построить новый номерной фонд, инфраструктуру к курортам, поддержать предпринимательские инициативы, национальные туристические маршруты, а также обеспечить бесплатными познавательными поездками школьников и молодежь, отмечал политик.