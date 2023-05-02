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Экономика

Минэк оценил рост турпотока в I квартале 2023 года в 19%

Средняя стоимость проживания в отеле «три звезды» увеличилась на 7-15%
Ярослава Костенко
Евгений Разумный / Ведомости

По итогам I квартала 2023 г. турпоток вырос на 19% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании членов правительства с президентом Владимиром Путиным. Увеличились и инвестиции бизнеса в отрасль — за 2022 г. предприниматели вложили на 14% больше, чем годом ранее. Минэк совместно с авиакомпаниями отслеживает спрос на билеты, чтобы оперативно корректировать расписания рейсов, добавил министр.

Несмотря на ограничения аэропортов в южных регионах страны, количество турпоездок год к году возросло на 4 млн, сказал министр. В целом за год Минэк ожидает прироста турпотока на 5,5%— то есть на 7 млн человек больше, чем в прошлом году.

В I квартале 2023 г. размещение в гостинцах возросло на 20% по отношению к аналогичному периоду 2022 г. Однако период бронирования сократился — теперь россияне планируют свои поездки за 2-3 недели до выезда, отметил Решетников. В среднем рост стоимости проживания составляет от 7-15% в сезон, в зависимости от направлений и класса гостиниц, добавил он. Средняя стоимость проживания в трехзвездочном отеле в июле составит 4 700 руб., это на 8% дороже, чем год назад. 

Однако динамика цен сильно разнится по регионам, подчеркнул Решетников. В сегменте 3* рост год к году по Краснодарскому краю на сезон составил 19%, по Москве – 17%, а гостиницу в Крыму, например, можно забронировать на 8% дешевле, чем прошлым летом.

«Цены на проживание удалось сдержать за счет решения об отмене НДС для гостиниц, принятого в прошлом году. Следующим шагом должно стать освобождение от налога на добавленную стоимость туроператоров», — заявил Решетников. 

С 1 июля 2022 г. для гостиниц и отелей действует нулевая ставка НДС. В этом году также было решено обнулить НДС и для турпоператоров. Сейчас Минфин готовит соответствующий законопроект.

В общей стоимости поездки до 60% расходов приходится на транспорт, отметил Решетников. Кроме взаимодействия с авиаперевозчиками Минэкономразвития совместно с РЖД прорабатывает вопрос обустройства пункта пропуска на ж/д вокзале «Имеретинский курорт», чтобы снизить загруженность погранперехода в пиковый сезон, добавил он. Это связано с популярностью Абхазии у российских туристов.

Решетников также сообщил, что в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», Минэкономразвития направило 64 регионам более 13 млрд руб. на обустройство прогулочных маршрутов, создание модульных гостиниц, закупку туристического оборудования, поддержку событийных мероприятий. Ведомство также направит 2,7 млрд руб. на поддержку турбизнеса Крыма, чтобы компенсировать снижение турпотока.

Ранее по теме: Минэк ожидает роста цен на размещение в отелях России летом на 8-15%

Трендом среди российских путешественников становятся короткие поездки на автомобилях, добавил министр. В связи с этим министерство намерено подготовить предложения по поддержке крупных детских развлекательных парков и аквапарков в транспортной доступности больших городов.

Рост спроса на внутренний туризм обусловлен несколькими факторами, пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Во-первых, отдых внутри страны дешевле и не предполагает бумажной волокиты с визами. Во-вторых, в связи с санкциями сегодня действует ряд ограничений по посещению зарубежья. «По нашим прогнозам, внутренний туризм в этом году выйдет на доковидный уровень и составит 65 млн человек», — сказал Барзыкин.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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