Минэк оценил рост турпотока в I квартале 2023 года в 19%

В I квартале 2023 г. размещение в гостинцах возросло на 20% по отношению к аналогичному периоду 2022 г. Однако период бронирования сократился — теперь россияне планируют свои поездки за 2-3 недели до выезда, отметил Решетников. В среднем рост стоимости проживания составляет от 7-15% в сезон, в зависимости от направлений и класса гостиниц, добавил он. Средняя стоимость проживания в трехзвездочном отеле в июле составит 4 700 руб., это на 8% дороже, чем год назад.