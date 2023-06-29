Мамут и «Траст» возобновили переговоры о погашении долгов со стороны бизнесмена
«В данный момент мы ведем переговоры об урегулировании всего долга АО «Вандеркинд» (управляет сетью магазинов детских игрушек под брендом «Винни», ранее – Hamleys. – Ред.) и АО «Синема парк» (владеет одноименной сетью кинотеатров. – Ред.) перед «Трастом». Детали переговоров не разглашаем», — сказал он.
Переговоры о погашении долга подтвердил и представитель кипрской компании Мамута A&NN Investments Ltd. Он также не стал раскрывать подробности переговоров. По его словам, урегулирование отношений необходимо для «возобновления нормального функционирования компаний».
В «Трасте» не стали раскрывать размер задолженности структур Мамута. В мае 2021 г. в компании говорили о том, что общий долг A&NN Investment и «Синема парк» составляет 23 млрд руб., писали «Ведомости». По информации РБК, на конец 2020 г. 19,8 млрд руб. долга приходилось на «Синема парк», еще 2,5 млрд руб. – на «Вандеркинд».
Спор A&NN и «Траста» возник из-за кредитной линии на сумму почти 6 млрд руб., которая была открыта для киносети банком ФК «Открытие» в 2017 г. В отношении банка в том же году была запущена процедура санации. Деньги предоставлялись A&NN на заем для компании «Объединенные киносети» для выкупа 60% кипрской CP Invest — головной структуры «Синема парка» — у сына сенатора Сулеймана Керимова Саида.
В марте 2020 г. компания перестала обслуживать долг из-за эпидемиологической ситуации в стране и закрытия кинотеатров. «Синема парк» требовал увеличить срок кредитования с 31 декабря 2022 г. до 31 декабря 2027 г., освободить от уплаты процентов и пени на период действия коронавирусных ограничений в отношении кинотеатров, а также снижения процентной ставки с 7,5 до 1% после снятия ограничений, но с оплатой процентов в конце срока кредитования.