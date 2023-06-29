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Бизнес

Мамут и «Траст» возобновили переговоры о погашении долгов со стороны бизнесмена

Ведомости

Банк непрофильных активов «Траст», который является крупнейшим кредитором компаний бизнесмена Александра Мамута, возобновил с ним переговоры о погашении долгов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя «Траста».

«В данный момент мы ведем переговоры об урегулировании всего долга АО «Вандеркинд» (управляет сетью магазинов детских игрушек под брендом «Винни», ранее – Hamleys. – Ред.) и АО «Синема парк» (владеет одноименной сетью кинотеатров. – Ред.) перед «Трастом». Детали переговоров не разглашаем», — сказал он.

Переговоры о погашении долга подтвердил и представитель кипрской компании Мамута A&NN Investments Ltd. Он также не стал раскрывать подробности переговоров. По его словам, урегулирование отношений необходимо для «возобновления нормального функционирования компаний». 

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В «Трасте» не стали раскрывать размер задолженности структур Мамута. В мае 2021 г. в компании говорили о том, что общий долг A&NN Investment и «Синема парк» составляет 23 млрд руб., писали «Ведомости». По информации РБК, на конец 2020 г. 19,8 млрд руб. долга приходилось на «Синема парк», еще 2,5 млрд руб. – на «Вандеркинд». 

Спор A&NN и «Траста» возник из-за кредитной линии на сумму почти 6 млрд руб., которая была открыта для киносети банком ФК «Открытие» в 2017 г. В отношении банка в том же году была запущена процедура санации. Деньги предоставлялись A&NN на заем для компании «Объединенные киносети» для выкупа 60% кипрской CP Invest — головной структуры «Синема парка» — у сына сенатора Сулеймана Керимова Саида.

В марте 2020 г. компания перестала обслуживать долг из-за эпидемиологической ситуации в стране и закрытия кинотеатров. «Синема парк» требовал увеличить срок кредитования с 31 декабря 2022 г. до 31 декабря 2027 г., освободить от уплаты процентов и пени на период действия коронавирусных ограничений в отношении кинотеатров, а также снижения процентной ставки с 7,5 до 1% после снятия ограничений, но с оплатой процентов в конце срока кредитования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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