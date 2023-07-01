СМИ сообщили о передаче Лисиным доли в НЛМК созданным им компаниям в ОАЭ

О регистрации Лисиным компаний в Эмиратах Bloomberg писал со ссылкой на реестр ОАЭ в конце мая. Тогда сообщалось, что бизнесмен зарегистрировал Serenity II Holdings и Nebula II Holdings, а ранее были созданы еще четыре компании. Все они находятся в свободной экономической зоне Abu Dhabi Global Market (ADGM), которая «стала популярной среди состоятельных людей». Лисин не попал под санкции США, Великобритании и Евросоюза. В российском рейтинге Forbes в 2023 г. он занял третье место.