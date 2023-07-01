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Бизнес

СМИ сообщили о передаче Лисиным доли в НЛМК созданным им компаниям в ОАЭ

Ведомости

Председатель совета директоров группы НЛМК Владимир Лисин передал свои доли в металлургической компании зарегистрированным в Абу-Даби организациям, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

По информации агентства, бизнесмен перевел свои доли в Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) и Первой грузовой компании (ПГК) с Кипра в ОАЭ, где Лисин в мае зарегистрировал компании специального назначения Serenity II Holdings и Nebula II Holdings. 

Большая часть состояния Лисина, которое оценивается в $23 млрд, связана с принадлежащим ему 79,3% акций НЛМК. По состоянию на декабрь прошлого года он владел акциями через кипрскую холдинговую компанию Fletcher Group Holdings, указывает Bloomberg. 

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О регистрации Лисиным компаний в Эмиратах Bloomberg писал со ссылкой на реестр ОАЭ в конце мая. Тогда сообщалось, что бизнесмен зарегистрировал Serenity II Holdings и Nebula II Holdings, а ранее были созданы еще четыре компании. Все они находятся в свободной экономической зоне Abu Dhabi Global Market (ADGM), которая «стала популярной среди состоятельных людей». Лисин не попал под санкции США, Великобритании и Евросоюза. В российском рейтинге Forbes в 2023 г. он занял третье место.

29 мая совет директоров НЛМК рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г. В декабре акционеры компании не утвердили выплату дивидендов за девять месяцев 2022 г. в размере 2,6 руб. на одну акцию из-за «высокой макроэкономической и геополитической неопределенности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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