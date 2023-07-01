СМИ сообщили о передаче Лисиным доли в НЛМК созданным им компаниям в ОАЭ
По информации агентства, бизнесмен перевел свои доли в Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) и Первой грузовой компании (ПГК) с Кипра в ОАЭ, где Лисин в мае зарегистрировал компании специального назначения Serenity II Holdings и Nebula II Holdings.
Большая часть состояния Лисина, которое оценивается в $23 млрд, связана с принадлежащим ему 79,3% акций НЛМК. По состоянию на декабрь прошлого года он владел акциями через кипрскую холдинговую компанию Fletcher Group Holdings, указывает Bloomberg.
О регистрации Лисиным компаний в Эмиратах Bloomberg писал со ссылкой на реестр ОАЭ в конце мая. Тогда сообщалось, что бизнесмен зарегистрировал Serenity II Holdings и Nebula II Holdings, а ранее были созданы еще четыре компании. Все они находятся в свободной экономической зоне Abu Dhabi Global Market (ADGM), которая «стала популярной среди состоятельных людей». Лисин не попал под санкции США, Великобритании и Евросоюза. В российском рейтинге Forbes в 2023 г. он занял третье место.
29 мая совет директоров НЛМК рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г. В декабре акционеры компании не утвердили выплату дивидендов за девять месяцев 2022 г. в размере 2,6 руб. на одну акцию из-за «высокой макроэкономической и геополитической неопределенности».