Оператор наружной рекламы Russ Outdoor закрыл сделку по покупке Gallery
Крупнейший оператор наружной рекламы ГК Russ Outdoor (на 83% принадлежит ООО «Стинн») закрыл сделку по покупке 100% компании Gallery, которая является вторым по величине оператором. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
«Сделка с Gallery позволит продолжить курс на развитие рынка наружной рекламы. <...> Вопреки мнению некоторых коллег резкое изменение цен не входит в наши планы», – заявил исполнительный директор ГК Russ Роберт Мирзоян, его слова приводятся в пресс-релизе ГК Russ.
В компании отметили, что объединенный оператор наружной рекламы будет работать в рамках централизованной бизнес-структуры. Другие подробности сделки, в том числе ее стоимость, не раскрываются. По данным источников «Ведомостей», на покупку Gallery претендовал и Maer – третий по величине оператор наружной рекламы.
30 июня ФАС разрешила Russ Outdoor купить Gallery. В ведомстве посчитали, что сделка не приведет к доминирующему положению «Стинн» на едином рынке рекламы.
Доля Gallery на рынке наружной рекламы составляет 8%, а Russ Outdoor – 33%, следует из данных системы онлайн-бронирования наружной рекламы All-billboards.ru. Таким образом, доля объединенного оператора после сделки составит 41%. Совокупная выручка операторов наружной рекламы в 2022 г., по оценке All-billboards.ru, составила 63,9 млрд руб. (без учета НДС).