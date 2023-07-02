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Бизнес

Оператор наружной рекламы Russ Outdoor закрыл сделку по покупке Gallery

Ведомости

Крупнейший оператор наружной рекламы ГК Russ Outdoor (на 83% принадлежит ООО «Стинн») закрыл сделку по покупке 100% компании Gallery, которая является вторым по величине оператором. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

«Сделка с Gallery позволит продолжить курс на развитие рынка наружной рекламы. <...> Вопреки мнению некоторых коллег резкое изменение цен не входит в наши планы», – заявил исполнительный директор ГК Russ Роберт Мирзоян, его слова приводятся в пресс-релизе ГК Russ.

ФАС одобрила сделку по покупке Russ Outdoor своего конкурента Gallery

Это не приведет к доминированию объединенной компании на рынке, считают в ведомстве

В компании отметили, что объединенный оператор наружной рекламы будет работать в рамках централизованной бизнес-структуры. Другие подробности сделки, в том числе ее стоимость, не раскрываются. По данным источников «Ведомостей», на покупку Gallery претендовал и Maer – третий по величине оператор наружной рекламы.

30 июня ФАС разрешила Russ Outdoor купить Gallery. В ведомстве посчитали, что сделка не приведет к доминирующему положению «Стинн» на едином рынке рекламы.

Доля Gallery на рынке наружной рекламы составляет 8%, а Russ Outdoor – 33%, следует из данных системы онлайн-бронирования наружной рекламы All-billboards.ru. Таким образом, доля объединенного оператора после сделки составит 41%. Совокупная выручка операторов наружной рекламы в 2022 г., по оценке All-billboards.ru, составила 63,9 млрд руб. (без учета НДС).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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