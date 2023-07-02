Оператор наружной рекламы Russ Outdoor закрыл сделку по покупке Gallery

В компании отметили, что объединенный оператор наружной рекламы будет работать в рамках централизованной бизнес-структуры. Другие подробности сделки, в том числе ее стоимость, не раскрываются. По данным источников «Ведомостей», на покупку Gallery претендовал и Maer – третий по величине оператор наружной рекламы.