Российский аналог Zara Home и H&M Home откроется осенью 2023 года
Уже осенью 2023 г. в Москве откроется первый магазин Redecoro – аналог ушедших из России Zara Home и H&M Home. Об этом сообщила управляющий партнер Redecoro Анастасия Кондакова, передает ТАСС.
«До конца 2023 года мы откроем в Москве два офлайн и один онлайн-магазин. Первый, площадью 370 кв. м, появится уже осенью в ТЦ "Метрополис"», – уточнила она.
В ближайшие два года компания планирует открыть до 50 магазинов по всей России и в странах СНГ.
Кондакова подчеркнула, что Redecoro не копирует продукцию ушедших магазинов, а разрабатывает линейки самостоятельно. По ее словам, осенью этого года бренд представит первую собственную линейку домашнего декора, текстиля, посуды, товаров для кухни и ванной. Магазин относится к среднему ценовому сегменту. Уточняется, что продукция изготавливается на фабриках в России, Турции, Индии и Китая, с некоторых из них также сотрудничают Zara Home и H&M Home.
Redecoro – российская сеть технологичных магазинов. Бренд появился весной 2023 г. в Москве, инвестором проекта выступает «Сбер».
На фоне начала спецоперации России на Украине российский рынок покинули крупнейшие fashion-ритейлеры. В частности, из страны ушли магазины группы Inditex, включая Zara Home, и компания H&M, которая предлагала покупателям различные товары для дома из линейки H&M Home.