Российский аналог Zara Home и H&M Home откроется осенью 2023 года

Кондакова подчеркнула, что Redecoro не копирует продукцию ушедших магазинов, а разрабатывает линейки самостоятельно. По ее словам, осенью этого года бренд представит первую собственную линейку домашнего декора, текстиля, посуды, товаров для кухни и ванной. Магазин относится к среднему ценовому сегменту. Уточняется, что продукция изготавливается на фабриках в России, Турции, Индии и Китая, с некоторых из них также сотрудничают Zara Home и H&M Home.