Газета
Бизнес

Российский аналог Zara Home и H&M Home откроется осенью 2023 года

Ведомости

Уже осенью 2023 г. в Москве откроется первый магазин Redecoro – аналог ушедших из России Zara Home и H&M Home. Об этом сообщила управляющий партнер Redecoro Анастасия Кондакова, передает ТАСС.

«До конца 2023 года мы откроем в Москве два офлайн и один онлайн-магазин. Первый, площадью 370 кв. м, появится уже осенью в ТЦ "Метрополис"», – уточнила она.

В ближайшие два года компания планирует открыть до 50 магазинов по всей России и в странах СНГ.

Ранее по теме: В Россию могут прийти более 20 новых международных брендов

Кондакова подчеркнула, что Redecoro не копирует продукцию ушедших магазинов, а разрабатывает линейки самостоятельно. По ее словам, осенью этого года бренд представит первую собственную линейку домашнего декора, текстиля, посуды, товаров для кухни и ванной. Магазин относится к среднему ценовому сегменту. Уточняется, что продукция изготавливается на фабриках в России, Турции, Индии и Китая, с некоторых из них также сотрудничают Zara Home и H&M Home.

Redecoro – российская сеть технологичных магазинов. Бренд появился весной 2023 г. в Москве, инвестором проекта выступает «Сбер».

На фоне начала спецоперации России на Украине российский рынок покинули крупнейшие fashion-ритейлеры. В частности, из страны ушли магазины группы Inditex, включая Zara Home, и компания H&M, которая предлагала покупателям различные товары для дома из линейки H&M Home.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных