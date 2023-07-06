Заммэра Москвы сообщила о начале работы бизнес-амбассадоров в дружественных странах

Сергунина пояснила, что бизнес-амбассадоры будут продвигать товары и услуги городских предприятий в дружественных государствах. В частности, они будут лично общаться с покупателями и партнерами и смогут узнать, какая продукция пользуется спросом в регионе. Первые представители уже начали работу в Индии, Египте и Таиланде. До конца 2023 г. в списке появятся еще три страны, уточнила она.