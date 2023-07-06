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Бизнес

Заммэра Москвы сообщила о начале работы бизнес-амбассадоров в дружественных странах

Ведомости

Амбассадоры бизнес-сообщества Москвы начали работу в дружественных странах. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, передает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Амбассадоры помогут предпринимателям найти надежных партнеров, организовать работу с дистрибуторами, ритейл-сетями и маркетплейсами», – рассказала она.

Другой важной задачей является формирование имиджа Москвы как поставщика высококлассной продукции и технологий, добавила Сергунина. Новая программа сделает проще выход на международные рынки для московских компаний, пояснили в пресс-службе департамента.

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Сергунина пояснила, что бизнес-амбассадоры будут продвигать товары и услуги городских предприятий в дружественных государствах. В частности, они будут лично общаться с покупателями и партнерами и смогут узнать, какая продукция пользуется спросом в регионе. Первые представители уже начали работу в Индии, Египте и Таиланде. До конца 2023 г. в списке появятся еще три страны, уточнила она.

Программа Московского экспортного центра (МЭЦ) включает более 30 сервисов для экспортеров, в том числе участие в международных выставках и продвижение через зарубежные маркетплейсы. В пресс-службе департамента отметили, что за год московский бизнес заключил новые контракты с компаниями из 26 стран, включая государства Латинской Америки, Африки, Азии, СНГ и Ближнего Востока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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