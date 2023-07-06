Заммэра Москвы сообщила о начале работы бизнес-амбассадоров в дружественных странах
Амбассадоры бизнес-сообщества Москвы начали работу в дружественных странах. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, передает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
«Амбассадоры помогут предпринимателям найти надежных партнеров, организовать работу с дистрибуторами, ритейл-сетями и маркетплейсами», – рассказала она.
Другой важной задачей является формирование имиджа Москвы как поставщика высококлассной продукции и технологий, добавила Сергунина. Новая программа сделает проще выход на международные рынки для московских компаний, пояснили в пресс-службе департамента.
Сергунина пояснила, что бизнес-амбассадоры будут продвигать товары и услуги городских предприятий в дружественных государствах. В частности, они будут лично общаться с покупателями и партнерами и смогут узнать, какая продукция пользуется спросом в регионе. Первые представители уже начали работу в Индии, Египте и Таиланде. До конца 2023 г. в списке появятся еще три страны, уточнила она.
Программа Московского экспортного центра (МЭЦ) включает более 30 сервисов для экспортеров, в том числе участие в международных выставках и продвижение через зарубежные маркетплейсы. В пресс-службе департамента отметили, что за год московский бизнес заключил новые контракты с компаниями из 26 стран, включая государства Латинской Америки, Африки, Азии, СНГ и Ближнего Востока.