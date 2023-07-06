Прокуратура: смету на строительство Транссиба завысили почти на 100 млн рублей

Первый этап расширения Восточного полигона (БАМ и Транссиб) был реализован в 2013–2018 гг. и обошелся в 520,5 млрд руб., включая 349 млрд руб. средств РЖД. Второй этап программы, реализуемый с 2018 по 2024 г., предполагает строительство 263 объектов и увеличение провозной способности к следующему году до 180 млн т со 158 млн т по итогам 2022 г. В течение 2023 г. в рамках проекта должно быть построено 138 объектов и перевезено 173 млн т грузов.