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Бизнес

Прокуратура: смету на строительство Транссиба завысили почти на 100 млн рублей

Ведомости

Проектно-сметная документация на строительство ряда ж/д объектов в рамках развития Транссиба включала необоснованные затраты на сумму 98,5 млн руб. Об этом сообщила Новосибирская транспортная прокуратура по итогам проверки филиалов «Росжелдорпроект» и его субподрядных организаций.

В ведомстве пояснили, что в смету на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры на Восточно-Сибирской железной дороге в рамках инвестпрограмм по развитию Транссиба были необоснованно включены затраты на вывоз и размещение на полигоне отходов изымаемого щебеночного балласта, пригодного для повторного использования.

«Руководителю проектной организации внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого произведена соответствующая корректировка документации, исключены необоснованные затраты на сумму 98,5 млн руб.», – говорится в сообщении.

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Первый этап расширения Восточного полигона (БАМ и Транссиб) был реализован в 2013–2018 гг. и обошелся в 520,5 млрд руб., включая 349 млрд руб. средств РЖД. Второй этап программы, реализуемый с 2018 по 2024 г., предполагает строительство 263 объектов и увеличение провозной способности к следующему году до 180 млн т со 158 млн т по итогам 2022 г. В течение 2023 г. в рамках проекта должно быть построено 138 объектов и перевезено 173 млн т грузов.

Проблемы с вывозом грузов по Восточному полигону обострились после начала спецоперации на Украине и введенных из-за нее антироссийских санкций. Они, в частности, ограничили перечень товаров, который поставлялся в Европу, и практически лишили российские суда возможности захода в европейские порты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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