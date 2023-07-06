«Норникель» продал своего американского дистрибутора

TMP Metals Group специализируется на переработке никеля и является дочерней структурой TMP Holdings, Inc со штаб квартирой в Беверли-Хиллз и годовым доходом в $5 млрд. Сделка позволит компании стать одним из ведущих поставщиков металлов в Северной, Латинской и Южной Америке, говорится в сообщении.