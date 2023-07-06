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Бизнес

«Норникель» продал своего американского дистрибутора

Ведомости

«Норникель» продал своего дистрибутора в США Norilsk Nickel USA компании TMP Metals Group, Inc. Об этом «Норникель» сообщил у себя на сайте.

Сумма сделки по продаже дистрибутора компании в Северной и Южной Америке в сообщении не раскрывается, уточняется, что она прошла за наличный расчет.

TMP Metals Group специализируется на переработке никеля и является дочерней структурой TMP Holdings, Inc со штаб квартирой в Беверли-Хиллз и годовым доходом в $5 млрд. Сделка позволит компании стать одним из ведущих поставщиков металлов в Северной, Латинской и Южной Америке, говорится в сообщении.

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Вице-президент «Норникеля» Антон Берлин пояснил, что компания рассматривает сделку как возможность оптимизировать глобальный дистрибуторский бизнес и рассчитывает таким образом наладить устойчивые поставки палладия и никеля для потребителей этого региона.

Председатель TMP Рэймонд Стейплс подчеркнул, что покупка дистрибутора «Норникеля» сделает компанию важным поставщиком никеля, платины, палладия, которые являются ключевыми компонентами электромобилей, солнечных батарей и ветряных турбин.

«Норникель» – горно-металлургическая компания, производства которой находятся в Норильске, на Кольском полуострове, в Забайкальском крае и Финляндии. Председатель правления – Владимир Потанин. Компания является крупнейшим производителем палладия и никеля в мире. Согласно информации на сайте «Норникеля», на Северную и Южную Америку приходилось порядка 15% дистрибуции продукции компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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