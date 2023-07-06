«Норникель» продал своего американского дистрибутора
Сумма сделки по продаже дистрибутора компании в Северной и Южной Америке в сообщении не раскрывается, уточняется, что она прошла за наличный расчет.
TMP Metals Group специализируется на переработке никеля и является дочерней структурой TMP Holdings, Inc со штаб квартирой в Беверли-Хиллз и годовым доходом в $5 млрд. Сделка позволит компании стать одним из ведущих поставщиков металлов в Северной, Латинской и Южной Америке, говорится в сообщении.
Вице-президент «Норникеля» Антон Берлин пояснил, что компания рассматривает сделку как возможность оптимизировать глобальный дистрибуторский бизнес и рассчитывает таким образом наладить устойчивые поставки палладия и никеля для потребителей этого региона.
Председатель TMP Рэймонд Стейплс подчеркнул, что покупка дистрибутора «Норникеля» сделает компанию важным поставщиком никеля, платины, палладия, которые являются ключевыми компонентами электромобилей, солнечных батарей и ветряных турбин.
«Норникель» – горно-металлургическая компания, производства которой находятся в Норильске, на Кольском полуострове, в Забайкальском крае и Финляндии. Председатель правления – Владимир Потанин. Компания является крупнейшим производителем палладия и никеля в мире. Согласно информации на сайте «Норникеля», на Северную и Южную Америку приходилось порядка 15% дистрибуции продукции компании.