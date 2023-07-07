Оператор коворкингов Regus закрыл площадку на Смоленской площади
Старейший в России оператор коворкингов Regus принял решение закрыть свою первую площадку, которая расположена в ТДК «Смоленский пассаж». Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Эту информацию подтвердила гендиректор Regus Ирина Баева. По ее словам, площадка была закрыта по обоюдному согласию с владельцем площадей – «Корпорацией А.Н.Д.» Саит-Салама Гуцериева. При этом остальные центры компании продолжают работать в обычном режиме, отметила Баева, хотя ряд источников утверждает, что Regus планирует закрыть еще несколько офисов.
Ранее Regus уже отказался от представительства в Екатеринбурге, а в 2020 г. закрыл объекты в «Башне на набережной» в «Москва-Сити», а позже – в комплексе «Военторг» на Воздвиженке. Такое планомерное закрытие бизнеса может быть связано с уходом западных арендаторов из России, на которых и был ориентирован Regus, считает руководитель брокерского отдела OF.ru Виктор Розенберг и директор департамента офисной недвижимости ILM Ксения Харкевич.
Regus входит в бельгийскую группу International Workplace Group (IWG), основанную в 1989 г. Впервые компания вышла на российский рынок в 1998 г., тогда же был открыт первый офис в «Смоленском пассаже». По данным агентства Ricci, Regus был шестым в Москве оператором по портфелю объектов в июне 2022 г., у него было помещений на 22 000 кв. м.