Оператор коворкингов Regus закрыл площадку на Смоленской площади

Ранее Regus уже отказался от представительства в Екатеринбурге, а в 2020 г. закрыл объекты в «Башне на набережной» в «Москва-Сити», а позже – в комплексе «Военторг» на Воздвиженке. Такое планомерное закрытие бизнеса может быть связано с уходом западных арендаторов из России, на которых и был ориентирован Regus, считает руководитель брокерского отдела OF.ru Виктор Розенберг и директор департамента офисной недвижимости ILM Ксения Харкевич.