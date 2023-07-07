Мамут и «Траст» договорились об урегулировании претензий по долгам миллиардера
Банк непрофильных активов «Траст», который является крупнейшим кредитором компаний бизнесмена Александра Мамута, подписал с миллиардером соглашение об урегулировании претензий по долгам его компаний. Об этом сообщил председатель правления «Траста» Александр Соколов, информацию подтвердил сам Мамут, а также представитель его компании A&NN Investments Ltd., передает РБК.
«Стороны заключили генеральное соглашение и окончательно договорились о комплексном и полном урегулировании всех взаимоотношений группы компаний структур Александра Мамута с банком с учетом интересов обеих сторон. В ближайшее время будут совершены формальные юридические действия, которые зафиксируют договоренности», – сказал Соколов.
Соколов не стал раскрывать подробности соглашения банка и предпринимателя, отметив только, что они устроили обе стороны.
Спор A&NN и «Траста» возник из-за кредитной линии на сумму почти 6 млрд руб., которая была открыта для структур Мамута банком ФК «Открытие» в 2017 г. В отношении банка в том же году была запущена процедура санации, а долг был передан «Трасту». Деньги предоставлялись A&NN на заем для компании «Объединенные киносети» для выкупа 60% кипрской CP Invest – головной структуры «Синема парка» – у сына сенатора Сулеймана Керимова Саида.
В марте 2020 г. компания перестала обслуживать долг из-за эпидемиологической ситуации в стране и закрытия кинотеатров. «Синема парк» требовал увеличить срок кредитования с 31 декабря 2022 г. до 31 декабря 2027 г., освободить от уплаты процентов и пени на период действия коронавирусных ограничений в отношении кинотеатров, а также снижения процентной ставки с 7,5 до 1% после снятия ограничений, но с оплатой процентов в конце срока кредитования. 29 июня стало известно, что Мамут и «Траст» возобновили переговоры об урегулировании. Сейчас структуры Мамута владеют сетью кинотеатров «Синема парк» и АО «Вандеркинд», управляющей магазинами детских игрушек Hamleys в России (сейчас – бренд «Винни»).