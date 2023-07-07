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Бизнес

СМИ узнали о планах не взимать НДФЛ при переводе активов из-за рубежа до конца года

Ведомости

Правительство планирует продлить до конца 2023 г. действие льготы, благодаря которой бизнесмены смогут перевести зарубежные активы в личную собственность без налога. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на подготовленные Минфином поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в налоговое законодательство.

Согласно тексту поправок, физлица – резиденты России вне зависимости от гражданства будут освобождены от налога на доход от перевода в личную собственность ценных бумаг, долей в уставном капитале российских компаний и др. Эта льгота действовала в течение всего прошлого года, она была принята в качестве защитной меры от санкций.

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Помимо этого, законопроект предусматривает отсутствие ограничений по «чистоте» юрисдикции. Продленной льготой смогут воспользоваться в том числе владельцы контролируемых иностранных компаний в офшорах и налоговых гаванях.

Во время своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ 16 июня президент России Владимир Путин предложил проработать механизмы, которые помогут тем, кто запутался в своих офшорах, найти место в России. Путин поручил правительству совместно с деловым сообществом проработать «механизм защиты прав граждан и юридических лиц, которые владеют российскими компаниями – через иностранные прослойки».

Помимо этого, глава государства поручил правительству до конца года проработать механизм по возвращению «активов в ключевых отраслях в российскую юрисдикцию, в том числе упростить процедуру перехода бизнеса в Россию и регистрацию в специальных административных районах», если «переезд» компании обратно в Россию блокируется зарубежной страной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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