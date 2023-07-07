СМИ узнали о планах не взимать НДФЛ при переводе активов из-за рубежа до конца года

Согласно тексту поправок, физлица – резиденты России вне зависимости от гражданства будут освобождены от налога на доход от перевода в личную собственность ценных бумаг, долей в уставном капитале российских компаний и др. Эта льгота действовала в течение всего прошлого года, она была принята в качестве защитной меры от санкций.