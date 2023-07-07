СМИ узнали о планах не взимать НДФЛ при переводе активов из-за рубежа до конца года
Правительство планирует продлить до конца 2023 г. действие льготы, благодаря которой бизнесмены смогут перевести зарубежные активы в личную собственность без налога. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на подготовленные Минфином поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в налоговое законодательство.
Согласно тексту поправок, физлица – резиденты России вне зависимости от гражданства будут освобождены от налога на доход от перевода в личную собственность ценных бумаг, долей в уставном капитале российских компаний и др. Эта льгота действовала в течение всего прошлого года, она была принята в качестве защитной меры от санкций.
Помимо этого, законопроект предусматривает отсутствие ограничений по «чистоте» юрисдикции. Продленной льготой смогут воспользоваться в том числе владельцы контролируемых иностранных компаний в офшорах и налоговых гаванях.
Во время своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ 16 июня президент России Владимир Путин предложил проработать механизмы, которые помогут тем, кто запутался в своих офшорах, найти место в России. Путин поручил правительству совместно с деловым сообществом проработать «механизм защиты прав граждан и юридических лиц, которые владеют российскими компаниями – через иностранные прослойки».
Помимо этого, глава государства поручил правительству до конца года проработать механизм по возвращению «активов в ключевых отраслях в российскую юрисдикцию, в том числе упростить процедуру перехода бизнеса в Россию и регистрацию в специальных административных районах», если «переезд» компании обратно в Россию блокируется зарубежной страной.