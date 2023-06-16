Путин предложил помочь офшорам вернуться в Россию
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ предложил проработать механизмы, которые помогут тем, кто запутался в своих офшорах, найти место в России. В частности, глава государства говорил об офшорных компаниях, которые зарегистрированы за границей, но работают в России и принадлежат гражданам РФ.
«Ну когда-то кто-то из одного офшора перевел в другой, в третий. Потом какие-то появились квази-собственники, какие-то бенефициары, их тоже прикрыли… Честно говоря, иногда смотришь на это все, жалко становится тех, кто это сделал. В конечном итоге – "попали". Но давайте вместе подумаем, как им помочь», – сказал он, говоря о решении стран Запада заморозить средства российских предпринимателей.
Глава государства отметил, что хотя это и персональные трудности людей, которые приняли решение перевести бизнес в офшор, на этих предприятиях трудятся «наши граждане, здесь производятся инвестиции». В связи с этим собственникам такого бизнеса необходимо помочь и создать для них место в правовом поле России. Путин поручил правительству совместно с деловым сообществом проработать «механизм прав защиты граждан и юридических лиц, которые владеют российскими компаниями – через иностранные прослойки».
Путин сказал, что существуют ситуации, когда российские активы, собственниками которых являются зарубежные компании, не могут «переехать» обратно в российскую юрисдикцию из-за нежелания иностранных государств «выпускать предпринимателей с нашими активами» и в некоторых случаях – законодательных запретов на такой переезд.
В связи с этим правительству вместе с деловым сообществом необходимо до декабря этого года проработать механизм по возвращению «активов в ключевых отраслях в российскую юрисдикцию, в том числе упростить процедуру перехода бизнеса в Россию и регистрацию в специальных административных районах в тех случаях, когда переезд блокируется зарубежной страной».
В ходе послания Федеральному собранию 21 февраля Путин призвал бизнесменов работать на страну и «вкладываться в Россию», а не «цепляться за прошлое» и «бегать с протянутой рукой». Он подчеркнул, что будущее за теми, кто «готов быть со своей Родиной, работать для соотечественников» и «менять жизнь вокруг себя».