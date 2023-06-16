Путин предложил помочь офшорам вернуться в Россию

«Ну когда-то кто-то из одного офшора перевел в другой, в третий. Потом какие-то появились квази-собственники, какие-то бенефициары, их тоже прикрыли… Честно говоря, иногда смотришь на это все, жалко становится тех, кто это сделал. В конечном итоге – "попали". Но давайте вместе подумаем, как им помочь», – сказал он, говоря о решении стран Запада заморозить средства российских предпринимателей.