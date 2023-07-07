ЦБ ожидает от Сбербанка отмены комиссии за переводы

В марте в пресс-службе банка рассказывали, что Сбербанк с 31 марта отменил комиссию за переводы для призванных на военную службу и принимающих участие в спецоперации граждан. Комиссию отменили на время их участия в спецоперации на все виды переводов в рублях – по телефону, карте и счету.