ЦБ ожидает от Сбербанка отмены комиссии за переводы
Банк России ожидает от Сбербанка решения по отмене комиссии за переводы из банка. Об этом первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова заявила в рамках финансового конгресса, передает корреспондент «Ведомостей».
«Мы очень ждем на «Финополисе» мудрейшее решение Сбербанка отменить комиссии за переводы из Сбербанка. Я уверяю, лояльность клиентов от этого повысится», – отметила она.
По ее словам, после того как несколько банков отменили комиссии по переводам, у них был зафиксирован приток клиентов. Скоробогатова призвала давать возможность клиентам свободно распоряжаться средствами, вместо того чтобы ставить заградительные тарифы и ограничения. «Он [клиент] вас сам выберет», – пояснила она.
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в ответ Скоробогатовой заявил, что есть рынок, на котором комиссии за переводы есть у всех. «Поэтому если рынок пойдет, то "Сбер" тоже последует», – уточнил он.
В марте в пресс-службе банка рассказывали, что Сбербанк с 31 марта отменил комиссию за переводы для призванных на военную службу и принимающих участие в спецоперации граждан. Комиссию отменили на время их участия в спецоперации на все виды переводов в рублях – по телефону, карте и счету.