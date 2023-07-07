Газета
Бизнес

ЦБ ожидает от Сбербанка отмены комиссии за переводы

Ведомости

Банк России ожидает от Сбербанка решения по отмене комиссии за переводы из банка. Об этом первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова заявила в рамках финансового конгресса, передает корреспондент «Ведомостей».

«Мы очень ждем на «Финополисе» мудрейшее решение Сбербанка отменить комиссии за переводы из Сбербанка. Я уверяю, лояльность клиентов от этого повысится», – отметила она.

По ее словам, после того как несколько банков отменили комиссии по переводам, у них был зафиксирован приток клиентов. Скоробогатова призвала давать возможность клиентам свободно распоряжаться средствами, вместо того чтобы ставить заградительные тарифы и ограничения. «Он [клиент] вас сам выберет», – пояснила она.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в ответ Скоробогатовой заявил, что есть рынок, на котором комиссии за переводы есть у всех. «Поэтому если рынок пойдет, то "Сбер" тоже последует», – уточнил он.

В марте в пресс-службе банка рассказывали, что Сбербанк с 31 марта отменил комиссию за переводы для призванных на военную службу и принимающих участие в спецоперации граждан. Комиссию отменили на время их участия в спецоперации на все виды переводов в рублях – по телефону, карте и счету.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных