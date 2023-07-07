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Бизнес

Fesco уточнила сроки завершения модернизации ВМТП

Ведомости

Транспортная группа Fesco завершит модернизацию действующих контейнерных мощностей Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) к 2027-2028 гг., рассказал «Ведомостям» представитель компании. По итогам работ мощность терминала вырастет до 1,2 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

При этом строительство нового насыпного терминала для Северного морского пути (СМП) — Восточного транспортно-логистического узла (ВТЛУ) – представитель группы назвал отдельным проектом. Терминал создается под перевалку контейнеров, которые пойдут по СМП: на ВТЛУ они будут перегружаться с океанских контейнеровозов на грузовые суда ледового класса.

Строительство ВТЛУ будет завершено в соответствии со сроками плана развития Севморпути, утвержденного правительством РФ 1 августа 2022 г., поясняет представитель Fesco. В плане говорится, что ВТЛУ будет построен в 2024-2025 гг,. он обойдется в 8 млрд руб., хотя источник этих средств не указан.

К 2027-2028 гг. будет модернизирована портовая инфраструктура для увеличения пропускной способности ВМТП, отметил представитель группы.

«Ведомости» рассказывали о сроках сдачи ВТЛУ 6 июля 2023 г., опираясь на информацию в релизе Fesco по итогам совещания у полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, на котором присутствовало руководство компании. Сейчас год ввода ВТЛУ в релизе на сайте Fesco изменен с 2027-го на 2025-й.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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