Fesco уточнила сроки завершения модернизации ВМТП
Транспортная группа Fesco завершит модернизацию действующих контейнерных мощностей Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) к 2027-2028 гг., рассказал «Ведомостям» представитель компании. По итогам работ мощность терминала вырастет до 1,2 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера).
При этом строительство нового насыпного терминала для Северного морского пути (СМП) — Восточного транспортно-логистического узла (ВТЛУ) – представитель группы назвал отдельным проектом. Терминал создается под перевалку контейнеров, которые пойдут по СМП: на ВТЛУ они будут перегружаться с океанских контейнеровозов на грузовые суда ледового класса.
Строительство ВТЛУ будет завершено в соответствии со сроками плана развития Севморпути, утвержденного правительством РФ 1 августа 2022 г., поясняет представитель Fesco. В плане говорится, что ВТЛУ будет построен в 2024-2025 гг,. он обойдется в 8 млрд руб., хотя источник этих средств не указан.
К 2027-2028 гг. будет модернизирована портовая инфраструктура для увеличения пропускной способности ВМТП, отметил представитель группы.
«Ведомости» рассказывали о сроках сдачи ВТЛУ 6 июля 2023 г., опираясь на информацию в релизе Fesco по итогам совещания у полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, на котором присутствовало руководство компании. Сейчас год ввода ВТЛУ в релизе на сайте Fesco изменен с 2027-го на 2025-й.