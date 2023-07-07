Fesco уточнила сроки завершения модернизации ВМТП

«Ведомости» рассказывали о сроках сдачи ВТЛУ 6 июля 2023 г., опираясь на информацию в релизе Fesco по итогам совещания у полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, на котором присутствовало руководство компании. Сейчас год ввода ВТЛУ в релизе на сайте Fesco изменен с 2027-го на 2025-й.