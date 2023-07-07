Власти Китая оштрафовали Ant Group почти на $1 млрд

У Alibaba начались проблемы после того, как в октябре 2020 г. ее основатель Джек Ма публично раскритиковал китайские власти. Тогда он заявил, что финансовые регуляторы душат инновации, что ведет к замедлению экономического роста, а китайские банки продолжают работать как ломбарды. В результате уже через месяц эти же регуляторы остановили рекордное в истории размещение акций (IPO) входящей в Alibaba Ant Group на биржах Шанхая и Гонконга из-за «изменения условий финансово-технического надзора» (Alibaba планировала привлечь до $37 млрд). После этого ЦБ Китая инициировал реорганизацию Ant Group.