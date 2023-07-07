Власти Китая оштрафовали Ant Group почти на $1 млрд
Народный банк Китая объявил о штрафе для китайской финтех-компании Ant Group (входит в Alibaba) в размере 7,1 млрд юаней ($984 млрд), сообщается на сайте регулятора.
«Департамент финансового регулирования наложил штрафы (включая конфискацию незаконных доходов) на Ant Group и ее дочерние компании в размере 7,123 млрд юаней», – говорится в сообщении.
Ant Group и ее «дочки», считают власти, допустили нарушения в области корпоративного управления, защиты прав потребителей финансовых услуг, участия в коммерческой деятельности банковских и страховых учреждений, осуществления платежей и расчетных операций и др.
Помимо этого регулятор обязал Ant Group прекратить деятельность ее краудфандингового cервиса медицинской помощи Xianghubao и выплатить компенсацию пользователям.
Регулятор отметил, что ранее наложил штрафы на Почтовый сберегательный банк, Ping An Bank, а также ряд страховых компаний.
У Alibaba начались проблемы после того, как в октябре 2020 г. ее основатель Джек Ма публично раскритиковал китайские власти. Тогда он заявил, что финансовые регуляторы душат инновации, что ведет к замедлению экономического роста, а китайские банки продолжают работать как ломбарды. В результате уже через месяц эти же регуляторы остановили рекордное в истории размещение акций (IPO) входящей в Alibaba Ant Group на биржах Шанхая и Гонконга из-за «изменения условий финансово-технического надзора» (Alibaba планировала привлечь до $37 млрд). После этого ЦБ Китая инициировал реорганизацию Ant Group.
Как отмечает агентство Reuters, штраф, ставший одним из самых крупных штрафов за всю историю интернет-рынка в Китае, завершает длившийся несколько лет пересмотр нормативно-правовой базы. Благодаря нему компания сможет получить лицензию финансового холдинга и вернуться к планам на проведение IPO. Для технологического сектора в целом это означает завершение «жестких репрессий» Пекина по отношению к крупным частным компаниям, начавшихся со срыва IPO Ant Group, считает агентство.
10 апреля 2021 г. власти КНР объявили о взыскании штрафа с компании Alibaba в рекордном размере $2,78 млрд за нарушение антимонопольного законодательства. В январе 2023 г. китайское правительство усилило контроль за Alibaba, купив «золотую акцию» в ее дочерней компании – Guangzhou Lujiao Information Technology. Как писало издание FT, это даст властям страны особые права на участие в управлении и контроле контента, распространяемого ее компаниями.