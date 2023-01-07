Джек Ма лишится контроля над Ant Group

Согласно опубликованным данным, на данный момент Джек Ма и еще трое инвесторов владеют 53,46% Ant Group через Hangzhou Yunbo Investment. После реорганизации его доля составит всего 6,2%, подсчитал Reuters. Как указывает агентство, Ma и девять других ее основных акционеров согласились больше не действовать согласованно при осуществлении права голоса и будут голосовать только независимо. Компания также заявила, что добавит пятого независимого директора в свой совет директоров, чтобы независимые директора составляли в нем большинство.