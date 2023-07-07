Басов уйдет с поста гендиректора СУЭК

СУЭК является одной из крупнейших угольно-энергетических компаний мира, а также ведущим поставщиком тепло-, электроэнергии и угля в России, говорится на сайте компании. В феврале 2023 г. Канада ввела против основателя СУЭК Андрея Мельниченко санкции. Также бизнесмен находится под санкциями ЕС и США. В марте 2022 г. Мельниченко вышел из состава совета директоров, а также акционеров СУЭК.