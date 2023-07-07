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Бизнес

Басов уйдет с поста гендиректора СУЭК

Ведомости

Генеральный директор угольной компании СУЭК Максим Басов покинет пост 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

В СУЭК отметили, что Басов оставит должность, «завершив этап перестройки компании под новые экономические условия». Его место с 10 июля займет Александр Редькин. С 2005 г. он занимал пост заместителя генерального директора компании.

В компании заявили, что в период руководства Басова СУЭК достиг «рекордных финансовых результатов». Также в компании была обновлена стратегия и команда.

Басов был назначен гендиректором СУЭК в апреле 2022 г. Отмечалось, что его основной задачей станет трансформация СУЭК как угольной компании.

До этого 12 лет Басов возглавлял компанию «Русагро». В 2006−2009 гг. работал на посту главы холдинга «Металлоинвест». Также в разные годы занимал руководящие должности в ОАО «Кузбассуголь» и ОАО «Северсталь-ресурс».

СУЭК является одной из крупнейших угольно-энергетических компаний мира, а также ведущим поставщиком тепло-, электроэнергии и угля в России, говорится на сайте компании. В феврале 2023 г. Канада ввела против основателя СУЭК Андрея Мельниченко санкции. Также бизнесмен находится под санкциями ЕС и США. В марте 2022 г. Мельниченко вышел из состава совета директоров, а также акционеров СУЭК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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