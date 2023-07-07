Басов уйдет с поста гендиректора СУЭК
В СУЭК отметили, что Басов оставит должность, «завершив этап перестройки компании под новые экономические условия». Его место с 10 июля займет Александр Редькин. С 2005 г. он занимал пост заместителя генерального директора компании.
В компании заявили, что в период руководства Басова СУЭК достиг «рекордных финансовых результатов». Также в компании была обновлена стратегия и команда.
Басов был назначен гендиректором СУЭК в апреле 2022 г. Отмечалось, что его основной задачей станет трансформация СУЭК как угольной компании.
До этого 12 лет Басов возглавлял компанию «Русагро». В 2006−2009 гг. работал на посту главы холдинга «Металлоинвест». Также в разные годы занимал руководящие должности в ОАО «Кузбассуголь» и ОАО «Северсталь-ресурс».
СУЭК является одной из крупнейших угольно-энергетических компаний мира, а также ведущим поставщиком тепло-, электроэнергии и угля в России, говорится на сайте компании. В феврале 2023 г. Канада ввела против основателя СУЭК Андрея Мельниченко санкции. Также бизнесмен находится под санкциями ЕС и США. В марте 2022 г. Мельниченко вышел из состава совета директоров, а также акционеров СУЭК.