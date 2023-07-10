Цены на PlayStation и Xbox в России достигли минимума
Стоимость PlayStation и Xbox в России стала ниже, чем на старте продаж в 2020 г. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ритейлеров.
В 2020 г. Xbox Series X стоила 45 500 руб. В 2021 г. цены на консоль от Microsoft выросли до 50 000 руб., а в январе 2022 г. ее стоимость составляла от 55 000 до 60 000 руб. В июле 2023 г. у официальных ритейлеров можно купить приставку за 40 000 руб., пишет газета.
Стоимость PlayStation в России сейчас составляет от 48 000 до 58 000 руб. На старте продаж она стоила 47 000 руб., а в 2021 г. цена выросла до 50 000 руб. Пик стоимости консоли наблюдался полгода назад – около 70 000 руб.
«Известия» отмечают, что на старте продаж высокая цена была обусловлена дефицитом приставок, из-за нехватки полупроводников было трудно найти консоли по рекомендуемым ценам. Теперь же, отметили в «Ситилинке» и «Марвел-дистрибуции», стоимость снизилась за счет сокращения спроса.
По данным Ozon, сейчас в среднем цены на Xbox упали на 22% по сравнению с ситуацией годом ранее, а на PlayStation – на 20%. В пресс-служба компании пояснили, что тенденция связана с достаточной насыщенностью рынка. При это нужно учитывать и другие факторы, в том числе сезон, наличие товара у дистрибьюторов и производителей и курс рубля. Их изменение может привести к небольшому повышению цен до осени, допустили в Ozon.
В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что по итогам первых шести месяцев 2023 г. штучные продажи приставок выросли более чем в два раза по сравнению с тем же периодом в 2022 г. В Ozon также отметили рост спроса в 2,8 раза за первое полугодие.
В начале марта на фоне начала спецоперации на Украине Microsoft и Sony приостановили поставки в Россию. Ограничения коснулись поставок консолей Xbox и PlayStation, а также работы магазина PS Store и подписки Xbox Game Pass в стране. В мае 2022 г. Минпромторг включил приставку в перечень для параллельного импорта.