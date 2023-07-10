Цены на PlayStation и Xbox в России достигли минимума

По данным Ozon, сейчас в среднем цены на Xbox упали на 22% по сравнению с ситуацией годом ранее, а на PlayStation – на 20%. В пресс-служба компании пояснили, что тенденция связана с достаточной насыщенностью рынка. При это нужно учитывать и другие факторы, в том числе сезон, наличие товара у дистрибьюторов и производителей и курс рубля. Их изменение может привести к небольшому повышению цен до осени, допустили в Ozon.