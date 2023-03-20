В России выросли сроки ремонта PlayStation
В России значительно увеличились сроки ремонта PlayStation (PS), пользователям приходится ждать несколько месяцев, пока починят консоль. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на авторизованный сервисный центр (АСЦ).
«Все зависит от наличия запчастей. Если деталей нет, то сроки поставки не определены. В целом люди могут ждать от двух месяцев и более», — прокомментировала представитель компании ИРП (единственный в РФ АСЦ PlayStation) сложившуюся ситуацию.
В крупном IT-дистрибьюторе также подтвердили проблему с поставками запчастей. По словам собеседника, значительно усложнилась логистика. О трудностях, связанных с поставками деталей, также заявил источник, близкий к ритейлеру, пишет газета.
По данным главного редактора портала Ferra.ru Евгения Харитонова, владельцы PS массово сталкиваются с браком геймпадов. Он отметил, что проблема настолько распространена, что «Sony до сих пор не успевает производить достаточное количество контроллеров для покрытия гарантийных обязательств».
С поломкой дрифта стиков в джойстике также столкнулся корреспондент «Известий», в АСЦ в починке устройства ему отказали, объяснив решение «неремонтопригодностью» девайса. Однако до ухода Sony с российского рынка весной 2022 г., отмечает источник, ранее работавший в компании, эти недостатки устраняли прямо при пользователях.
Увеличение сроков ремонта генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков объяснил тем, что раньше у АСЦ был запас деталей для PS, теперь же сервис вынужден заказывать необходимую запчасть из-за рубежа под конкретный случай.
10 марта 2022 г. Sony объявила о приостановке деятельности в России на фоне начала спецоперации на Украине. Ограничения коснулись поставок консолей PlayStation и работы магазина PS Store в стране. В мае 2022 г. Минпромторг включил приставку в перечень для параллельного импорта.