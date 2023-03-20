В России выросли сроки ремонта PlayStation

С поломкой дрифта стиков в джойстике также столкнулся корреспондент «Известий», в АСЦ в починке устройства ему отказали, объяснив решение «неремонтопригодностью» девайса. Однако до ухода Sony с российского рынка весной 2022 г., отмечает источник, ранее работавший в компании, эти недостатки устраняли прямо при пользователях.